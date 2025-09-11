RBI Repo Rate : जल्द हो सकती है ब्याज दरों में कटौती

आरबीआई करेगा 25 आधार अंकों की कटौती, 2027 से बढ़ना शुरू होंगी दरें

RBI Repo Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक इस साल एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती करेगा। वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा। साथ ही पिछली नीतिगत ढील के प्रभावों पर भी नजर रखेगा। 2026 के अंत तक ब्याज दरें इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है, उसके बाद आरबीआई 2027 में उन्हें फिर से बढ़ाना शुरू करेगा। फिच रेटिंग्स ने 2025 के लिए अपने वैश्विक जीडीपी विकास पूवार्नुमान को मामूली रूप से संशोधित कर 2.4 प्रतिशत कर दिया है।

यह जून के दृष्टिकोण से 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि विश्व अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष दर्ज की गई 2.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अभी भी मंदी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमेरिका में कमजोरी के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर औसतन 1.6 प्रतिशत रहेगी, जो कि प्रवृत्ति से काफी कम है। हालांकि बढ़ता राजकोषीय घाटा 2026 में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद जताई

लगातार बदलते परिवेश और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से विकास कर रही है। यहां तक की अमेरिकी टैरिफ का भी इसपर ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच अगले वित्त वर्ष के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी। यह कहना है वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच का जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.9 प्रतिशत विकास दर का अनुमान जताया है।

पहले 6.5 प्रतिशत विकास दर बताई थी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान में संशोधन किया है। एजेंसी ने विकास के दृष्टिकोण को संशोधित कर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। वहीं जून इकोनॉमिमक आउटलुक (जीईओ) में इसके पहले का अनुमान 6.5% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग विकास की मुख्य चालक होगी। मजबूत वास्तविक आय से उपभोग बढ़ेगा और ढीली वित्तीय स्थिति निवेश को बढ़ावा देगी। यह अपग्रेड उस समय आया है जब वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच गतिविधियों की रफ्तार अनुमान से ज्यादा तेज रही।

