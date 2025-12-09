Haryana Night Club Fire Safety Audit: हरियाणा के नाइट क्लबों को फायर सेफ्टी आॅडिट कराने के निर्देश

गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद हरियाणा के डीजीपी ने आदेशों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

Haryana Night Club Fire Safety Audit, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में चल रहे नाइट क्लबों को फायर सेफ्टी आॅडिट कराने के निर्देश दिए गए है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिला और जोन पुलिस को कहा पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां कहीं भी नाइट क्लब हैं, उनको कहें कि अपनी फायर सेफ्टी आॅडिट कराएं। उन्हें ये गारंटी देने के लिए कहें कि उनकी जगह पूरी तरह से फायर-प्रूफ है।

उन्हें मैंने ये भी कहा है कि इस तरह की घटना से निपटने के लिए अपने एसओपी को अपडेट करें, तैयारियों की समीक्षा करें। सिविल प्रशासन से ताल-मेल कर ये देखें कि दमकल गाड़ियां एवं अस्पताल ऐसी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है।

गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की हो गई थी मौत

गौरतलब है कि गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, मरने वाले में 20 क्लब के ही कर्मचारी हैं। इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई। इसलिए हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। राज्य के सभी क्लबों का सेफ्टी आॅडिट करवाने के निर्देश दिए गए है।

फायर सेफ्टी एसओपी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

हरियाणा के गुरुग्राम जिले सहित कई जिले जहां नाइट क्लब कल्चर है। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पंचकूला, करनाल, पानीपत जिलों में भी नाइट क्लबों की संख्या ज्यादा है। इन जिलों की पुलिस को डीजीपी ने अलर्ट मोड पर किया है। निर्देश दिए हैं कि वह लगातार इनकी मॉनिटरिंग करें और फायर सेफ्टी एसओपी का सख्ती से पालन कराएं।

