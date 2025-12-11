HKRN Employees: एचकेआरएन कर्मचारियों को फैमिली आईडी अपडेट कराने के निर्देश

चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को लिखा पत्र

HKRN Employees, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में एचकेआरएन कर्मचारी अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवाने में आनाकानी कर रहे है। कारण ये कर्मचारी दूसरे लाभ ले रहे है। अब चीफ सेक्रेटरी एचकेआरएन कर्मचारियों को 20 दिन के भीतर फैमली आई अपडेट कराने के निर्देश दिए है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर डाटा अपडेट करवाने के बारे में निर्देश दिए हैं।

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि एचकेआरएन के तहत जॉब कर रहे कर्मचारी अपनी इंकम को अपडेट नहीं कर रहे हैं। खासकर 17 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच विभिन्न विभागों में शामिल हुए लोगों ने ऐसा किया है। जिन्होंने एचकेआरएनएल के माध्यम से मजदूरी प्राप्त करने के बावजूद अपनी पारिवारिक आय की स्थिति को पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर बदलाव नहीं करवाया है।

20 दिन का दिया समय

एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात संविदा कर्मचारियों को 20 दिनों के भीतर पीपीपी पोर्टल पर अपडेट किए जाने को लेकर निर्देशित किया है। पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए सभी को निर्देशित करने का निर्णय लिया है कि अपने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) विवरण, विशेष रूप से उनकी पारिवारिक आय स्थिति को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर बिना देरी किए बोर्ड व निगमों से सत्यापित करवा कर अपडेट करवाएं।

