Instagram Fake Account Removal Impact: इंस्टाग्राम पर एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे दुनिया के कुछ सबसे बड़े सेलिब्रिटी जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, रातों-रात गायब हो गए। विराट कोहली और प्रियंका चोपड़ा से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और काइली जेनर जैसे ग्लोबल सुपरस्टार तक, इंस्टाग्राम की इस नई कार्रवाई के बाद कई जाने-माने नामों के फॉलोअर्स की संख्या में अचानक गिरावट आई है।

सोशल मीडिया यूज़र्स ने बुधवार को सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में बड़े बदलाव देखे, जिससे ऑनलाइन “ग्रेट पर्ज ऑफ़ 2026” ट्रेंड वायरल हो गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर डिजिटल सफाई के तहत प्लेटफॉर्म से नकली, स्पैम, इनएक्टिव और बॉट-ड्रिवन अकाउंट्स को हटाना शुरू कर दिया है।

हालांकि मेटा ने अभी तक इस ऑपरेशन की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी नॉन-ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, थर्ड-पार्टी द्वारा बनाए गए अकाउंट्स और आर्टिफिशियल एंगेजमेंट टूल्स से जुड़े संदिग्ध प्रोफाइल्स को तेजी से डिलीट कर रही है। इस कदम का असर न केवल ग्लोबल सेलिब्रिटीज पर बल्कि हजारों इन्फ्लुएंसर और छोटे कंटेंट क्रिएटर्स पर भी पड़ा है।

इंडियन स्टार्स में, प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या लगभग 94 मिलियन से घटकर लगभग 93.4 मिलियन हो गई। इस बीच, क्रिकेट आइकन विराट कोहली के लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स कम हुए, और उनके फॉलोअर्स की संख्या 276 मिलियन से घटकर 274 मिलियन हो गई।

इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ पर इसका असर और भी ज़्यादा पड़ा। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लगभग 7 मिलियन फॉलोअर्स कम हुए, जबकि लियोनेल मेसी के फॉलोअर्स में लगभग 5 मिलियन की कमी आई। सेलेना गोमेज़, टेलर स्विफ्ट, बेयोंसे, जेनिफर लोपेज़ और ज़ेंडाया जैसे पॉप स्टार्स और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पर भी इस बड़े पैमाने पर सफ़ाई का असर पड़ा।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ ही घंटों में लाखों फेक अकाउंट हटा दिए गए होंगे, जिससे छोटे क्रिएटर्स के फॉलोअर्स में भी 2% से 5% तक की कमी आई। जहाँ कुछ स्टार्स के कुछ लाख फॉलोअर्स कम हुए, वहीं दूसरों के फॉलोअर्स की संख्या में रातों-रात कई मिलियन की कमी आई।

अप्रत्याशित “इंस्टाग्राम सफाई” ने अब ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें उपयोगकर्ता सवाल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितने अनुयायी वास्तव में असली हैं और सेलिब्रिटी लोकप्रियता के पीछे वास्तव में कितना नकली जुड़ाव है।