INS Vikrant: INS विक्रांत’ की ताकत देखेगी दुनिया, 60 देशों की नौसेनाएं होंगी शामिल

INS Vikrant: भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो 18 फरवरी को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाला है। इस हाई-प्रोफाइल ग्लोबल नेवल इवेंट में 60 से ज़्यादा देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी,

जिससे यह हाल के सालों में सबसे बड़े समुद्री जमावड़ों में से एक बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले INS विक्रांत को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और स्वदेशी डिफेंस क्षमता के प्रतीक के तौर पर दिखाया जाएगा।

भारत की समुद्री ताकत का फ्लैगशिप

इंडियन नेवी के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, INS विक्रांत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्तरी अरब सागर में तैनात कैरियर बैटल ग्रुप को लीड किया था। इसकी आक्रामक मौजूदगी भारत के आक्रामक रोकथाम के तरीके का एक अहम हिस्सा थी,

जिससे दूसरी नौसेना को बचाव का रुख अपनाने और तुरंत तनाव कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।  इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान, विक्रांत अब बंगाल की खाड़ी में अपनी काबिलियत दिखाएगा, जिससे विदेशी नौसेनाओं को भारत के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन्स को करीब से देखने का मौका मिलेगा।

INS विक्रांत की खास बातें

INS विक्रांत भारत के लिए एक टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है:

  • लंबाई: 262.5 मीटर
  • चौड़ाई: 61.6 मीटर
  • डिस्प्लेसमेंट: लगभग। 45,000 टन
  • ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड: 28 knots

क्रू: लगभग 1,600 लोग, जिनमें महिला ऑफिसर भी शामिल हैं

एयर विंग कैपेसिटी: 30 एयरक्राफ्ट तक, जिनमें शामिल हैं

MiG-29K / MiG-29KUB फाइटर जेट

MH-60R सीहॉक

कामोव-31

चेतक और ALH हेलीकॉप्टर

इस कैरियर का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत (R11) के नाम पर रखा गया है, जिसने 1961 के गोवा लिबरेशन और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी।

इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) क्या है?

इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक सेरेमोनियल नेवल इवेंट है जहाँ हिस्सा लेने वाले देशों के वॉरशिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट हेड ऑफ़ स्टेट द्वारा फॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज़ के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं।

भारत ने पहले दो बार IFR होस्ट किया है:

2001 (मुंबई): 20 देशों के 97 वॉरशिप

2016 (विशाखापत्तनम): 50 देशों के लगभग 100 जहाज़ — तब तक भारतीय जलक्षेत्र में सबसे बड़ा नेवल ग्रुप

2026 एडिशन के स्केल और स्ट्रेटेजिक महत्व दोनों में पिछले रिकॉर्ड को पार करने की उम्मीद है।

MILAN-26 नेवल एक्सरसाइज़ पैरेलल चलेगी

IFR के साथ ही, विशाखापत्तनम भी MILAN-26 होस्ट करेगा, जो इंडियन नेवी का फ्लैगशिप मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज़ है।

खास बातें:

  • 135+ देशों को इनविटेशन भेजे गए
  • जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशन पर फोकस
  • बेस्ट प्रैक्टिस का एक्सचेंज

प्रोफेशनल नेवल पार्टनरशिप को मज़बूत करना

2001 से, भारत ने फ्रेंडली नेवी के लिए अपने पोर्ट्स तक एक्सेस को लगातार बढ़ाया है, जिससे इंडो-पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी मज़बूत हुई है।

इस IFR को क्या खास बनाता है?

  • 60+ देशों की भागीदारी
  • भारतीय तटों पर कई विदेशी युद्धपोतों का आगमन
  • INS विक्रांत का IFR में मुख्य आकर्षण के तौर पर पहली बार दिखना
  • बंगाल की खाड़ी में समुद्री ताकत का बड़ा प्रदर्शन

दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिक संदेश

इस बड़े नेवल इवेंट को “सुरक्षित, स्थिर और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक” के लिए भारत के कमिटमेंट का एक मज़बूत स्ट्रेटेजिक संकेत माना जा रहा है। INS विक्रांत को दिखाकर और दुनिया भर की नौसेनाओं की मेज़बानी करके, भारत इस क्षेत्र में एक अहम समुद्री ताकत और सुरक्षा देने वाले के तौर पर अपनी भूमिका को मज़बूत कर रहा है।

