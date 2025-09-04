INLD demands special package : इनेलो ने आपदा प्रभावित फसलों के लिए विशेष पैकेज मांगा

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। इनेलो प्रदेश महासचिव व पूर्व चेयरमैन विजय पंचगावां ने आधा दर्जन गांवों के खेतों में पहुंच कर बरसात से प्रभावित फसलो का निरीक्षण कर सरकार से त्त्काल प्रभाव से किसानों से नुकसान की भरपाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण इस बार किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। बरसात से बाजरा, कपास व अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो जाने से किसान बेहद गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल फसल ही नहीं, बल्कि लगातार बरसात से चारे की भी भारी कमी हो गई है, जिससे पशुपालकों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

किसानों पर पहले से ही कर्ज़ का बोझ है

किसानों पर पहले से ही कर्ज़ का बोझ है, ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब होती जा रही है। विजय पंचगावां ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि तुरंत विशेष गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को फसल मुआवज़ा दिया जाए, ताकि वे इस मुश्किल समय में राहत पा सकें। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि उन्हें इस संकट की घड़ी में हर संभव सहायता मिले। उनके अलावा प्रदेश महासचिव रामौतार बाढड़ा, बीसी सैल उपाध्यक्ष बंसी सैन डांडमा, प्रेस प्रवक्ता राकेश हड़ोदी, सुकेन्दर मोद, मास्टर सतपाल आर्य नगर, राजेश बाढड़ा इत्यादि मौजूद रहे।

