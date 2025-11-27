Karnal News: करनाल में सीएचडी सिटी के पास झिंझाडी इलाके में ग्रेनेड की सूचना से हड़कंप

ग्रेनेड तलाशने में जुटी एसटीएफ, फोरेंसिक, सीआईडी और पुलिस की टीमें
Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में आज सुबह के समय ग्रेनेड की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर एसटीएफ, फोरेंसिक, सीआईडी और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और सर्च आॅपरेशन चलाया। समाचार लिखे जाने तक ग्रेनेड बरामद नहीं हो पाया है। जांच एजेंसिया ग्रेनेड की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर ग्रेनेड मिला तो बम निरोधक दस्ते को बुलाकर उसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया जाएगा।

दरअसल 25 नवंबर की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि लॉरेंस गैंग के सहयोगी गैंग काला राणा-नोनी राणा गैंग के कुख्यात गैंग का सक्रिय सदस्य अमर सिंह उर्फ मूछ अवैध असले के साथ करनाल की तरफ आ रहा है। सूचना के बाद इंद्री-करनाल रोड पर नाकेबंदी की गई।

आरोपी के पास से अवैध पिस्तौल और जिंदा रौंद मिले

जैसे ही बदमाश क गाड़ी आई तो पुलिस ने उसे घेर लिया। संदिग्ध युवक की शारीरिक तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक अवैध विदेशी पिस्तौल और 5 जिंदा रौंद भी मिले थे। आरोपी पर पहले से लूट और हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह शराब ठेकेदारों व व्यापारियों से फिरौती वसूलने वाले गैंग का सदस्य बताया जाता है।

पूछताछ के दौरान कबूली झिंझाडी क्षेत्र की झाड़ियों में ग्रेनेड छिपाने की बात

पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उसने झिंझाडी क्षेत्र की झाड़ियों में ग्रेनेड छिपा होने की बात कबूली। इसके बाद पुलिस विभाग सकते में आ गया। तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया।

