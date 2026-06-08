Infinix Smart 20 4G : कम कीमत में फुल पैसा वसूल! 5200mAh बैटरी वाला नया फोन आज होगा लॉन्च

Infinix Smart 20 4G : Infinix, Infinix Smart 20 4G के लॉन्च के साथ भारत में अपने बजट स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पहले कन्फर्म किया था कि डिवाइस 8 जून, 2026 को लॉन्च होगा, और ऑफिशियल लॉन्च से पहले, कई खास स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन डिटेल्स पहले ही ऑनलाइन सामने आ चुके हैं।

बड़ी बैटरी, हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले और आकर्षक कीमत के साथ, यह स्मार्टफोन एंट्री-लेवल सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन रहा है।

स्मूद एक्सपीरियंस के लिए बड़ा 120Hz डिस्प्ले

Infinix Smart 20 4G में 120Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ 6.78-इंच का LCD डिस्प्ले होने की उम्मीद है। यह बजट स्मार्टफोन में आमतौर पर मिलने वाले स्टैंडर्ड 60Hz डिस्प्ले की तुलना में स्मूथ स्क्रॉलिंग, बेहतर एनिमेशन और ज़्यादा स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। हाई-रिफ्रेश-रेट स्क्रीन होने से यह डिवाइस अपनी प्राइस कैटेगरी में सबसे अलग दिख सकता है।

प्रीमियम से प्रेरित डिज़ाइन

डिज़ाइन के मामले में, स्मार्टफोन कथित तौर पर कंपनी के प्रीमियम Infinix Note 60 Pro से प्रेरित है। कहा जाता है कि डिवाइस में सिर्फ़ 7.7mm मोटाई का एक पतला प्रोफ़ाइल होगा, जो इसे बजट में होने के बावजूद एक स्लीक और मॉडर्न लुक देगा।

मीडियाटेक हीलियो G81 अल्टीमेट प्रोसेसर

स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो G81 अल्टीमेट चिपसेट होने की उम्मीद है। प्रोसेसर को रोज़ाना के काम, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और कैज़ुअल गेमिंग को आसानी से संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डिवाइस के साथ आने की संभावना है:

4GB RAM

128GB तक इंटरनल स्टोरेज

Android 16-बेस्ड

यह कॉम्बिनेशन बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों को एक आसान और भरोसेमंद यूज़र एक्सपीरियंस देगा।

कैमरा और बैटरी डिटेल्स

फोटोग्राफी के लिए, Infinix Smart 20 4G में 8MP का रियर कैमरा होने की उम्मीद है, जो रोज़ाना के पलों और सोशल-मीडिया के लिए तैयार शॉट्स कैप्चर कर सकेगा।

स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी 5200mAh की बैटरी है, जो पूरे दिन आराम से चलेगी। डिवाइस में 15W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करने की उम्मीद है, जिससे यूज़र्स ज़रूरत पड़ने पर जल्दी रिचार्ज कर सकेंगे।

भारत में अनुमानित कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Infinix Smart 20 4G की कीमत भारत में ₹10,000 से कम हो सकती है, जिससे यह 120Hz डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाले सबसे सस्ते स्मार्टफोन में से एक बन जाएगा।

अगर इस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, तो यह डिवाइस स्टूडेंट्स, पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों और भरोसेमंद बजट हैंडसेट ढूंढ रहे यूज़र्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।

इसे क्या दिलचस्प बनाता है?

प्रीमियम डिज़ाइन, बड़े 120Hz डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, Android 16 सॉफ्टवेयर और बड़ी 5200mAh बैटरी के साथ, Infinix Smart 20 4G पैसे वसूल लगता है।

अब सभी की नज़रें ऑफिशियल लॉन्च पर हैं कि क्या Infinix बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले भारतीय बाज़ार में एक और बजट स्मार्टफोन हिट दे पाता है।