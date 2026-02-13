Infinix Note Edge 5G: 18 फरवरी को लॉन्च होगा Infinix का पावरफुल फोन, 6500mAh बैटरी और 50MP कैमरे से लैस

Infinix Note Edge 5G: Infinix ने पहले ही Note Edge 5G स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है, और अब कंपनी ने ऑफिशियली इसके भारत लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है। स्मार्टफोन फरवरी के तीसरे हफ्ते में भारतीय मार्केट में पेश किया जाएगा। Infinix ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिसमें आने वाले लॉन्च के बारे में खास डिटेल्स बताई गई हैं।

Infinix Note Edge 5G भारत में तीन कलर ऑप्शन में मिलेगा और यह MediaTek चिपसेट के साथ एक यूनिक RGB Halo Light फीचर से पावर्ड होगा।

Infinix Note Edge 5G इंडिया लॉन्च डेट कन्फर्म

लाइव Flipkart माइक्रोसाइट के मुताबिक, Infinix Note Edge 5G भारत में 18 फरवरी को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन — स्टेलर ब्लू, सिल्क ग्रीन और लूनर टाइटेनियम में बेचा जाएगा।

ब्लू वेरिएंट में मेटैलिक ब्लैक पैनल होगा, जबकि ग्रीन वेरिएंट सिल्क फाइबर फिनिश के साथ आएगा, जो फोन को प्रीमियम लुक और फील देगा।

Infinix Note Edge 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

माइक्रोसाइट ने आने वाले स्मार्टफोन के कई खास स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया है। Infinix Note Edge 5G में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट होने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर लगभग 750,000 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जो अपने सेगमेंट में मजबूत परफॉर्मेंस का संकेत देता है।

डिजाइन के मामले में, फोन 7.2mm पतला बताया गया है और इसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले 4,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस देगा और TÜV ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा।

ऑडियो के लिए, स्मार्टफोन में JBL-ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर होंगे। यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP65 रेटिंग के साथ आएगा और इसमें ब्रांड का सिग्नेचर RGB हेलो लाइट होगा।

कैमरे की बात करें तो, Infinix Note Edge 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 50MP का होगा। फोन के ग्लोबल वेरिएंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा है।

डिवाइस में 6500mAh की बड़ी बैटरी होगी और यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जो इसे हैवी यूज़र्स के लिए सही बनाता है।

भारत में अनुमानित कीमत

Infinix Note Edge 5G को ग्लोबल मार्केट में 19 जनवरी को लगभग ₹18,200 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। भारत में, स्मार्टफोन की कीमत ₹20,000 के आसपास होने की उम्मीद है, हालांकि कंपनी ने अभी तक सही कीमत के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।

बड़ी बैटरी, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और फीचर-पैक्ड स्पेक शीट के साथ, Infinix Note Edge 5G मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में एक दिलचस्प दावेदार बन रहा है।