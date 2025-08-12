Infinix Note 40 Pro: Flipkart सेल में Infinix Note 40 Pro पर धमाकेदार ऑफर

Infinix Note 40 Pro, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप 2025 में एक नया 5G फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो आपको Infinix ब्रांड के Note 40 Pro 5G फ़ोन पर ज़रूर विचार करना चाहिए। यह फ़ोन कई आधुनिक सुविधाओं के साथ आता है और इसमें मीडियाटेक का शक्तिशाली प्रोसेसर भी है

जो मल्टी-टास्कर्स और गेमर्स के लिए आदर्श है। साथ ही, आपको एक अच्छा कैमरा भी मिलता है जो DSLR कैमरे जैसी तस्वीरें क्लिक करता है। यहाँ, मैंने इस फ़ोन की हर विशेषता का ज़िक्र किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्लिपकार्ट लाइव सेल में 9 हज़ार की छूट पर पा सकते हैं।

Infinix Note 40 Pro फ़ोन के फ़ीचर

अगर मैं Infinix Note 40 Pro फ़ोन के फ़ीचर्स की बात करूँ, तो इसमें 6.78-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। डिस्प्ले कर्व्ड AMOLED है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है, जो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ एक बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से भी सुरक्षित है।

कंपनी ने इस फ़ोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 7020 6 एनएम प्रोसेसर दिया है जो भारी-भरकम टास्क को आसानी से हैंडल कर लेता है। इस फ़ोन की वीडियो रेंडरिंग स्पीड वाकई बहुत अच्छी है। 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाला वैरिएंट काफी अच्छा काम करता है, लेकिन आप माइक्रोएसडी कार्ड से इसकी इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं।

ट्रिपल कैमरा सेटअप

इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, यानी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा, इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है जो वाकई शानदार तस्वीरें खींचता है। फ़ोन में 5000 एमएएच की बैटरी है, जिसे आप फुल चार्ज करने के बाद पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे 45 वॉट के चार्जर से जल्दी चार्ज भी कर सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर भी

Infinix Note 40 Pro 5G फ़ोन फ्लिपकार्ट पर ₹27,999 की कीमत पर उपलब्ध है, लेकिन फ़िलहाल आपको इस फ़ोन पर 32% की भारी छूट मिल रही है और आप इसे सिर्फ़ ₹18,999 में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, आपको ₹16,150 का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है—आपको बस अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करना है और आपको यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जैसे चुनिंदा बैंकों के साथ आपको 5% अतिरिक्त कैशबैक भी मिल सकता है।