Industrialists On US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच मजबूत होंगे रणनीतिक और आर्थिक संबंध

नए निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के अवसर खुलेंगे

नई दिल्ली: आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला सहित भारत के कई उद्योगपतियों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, साथ ही निवेश और सहयोग के अतिरिक्त अवसर भी खोलेगा।

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में व्यापार घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। उन्होंने कहा, कम टैरिफ हमारे दो महान देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेंगे और निवेश और सहयोग के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे।

आदित्य बिड़ला ग्रुप अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय निवेशक

बिड़ला ने कहा, आदित्य बिड़ला ग्रुप अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय निवेशक है और यह समझौता अधिक लचीली सप्लाई चेन बनाने, मैन्युफैक्चरिंग के अवसरों को खोलने और दोनों देशों में दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रुप अमेरिका में अपनी उपस्थिति और निवेश का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां उसे इनोवेशन, विकास और स्थायी साझेदारी के लिए पर्याप्त अवसर दिखते हैं।

धीरे-धीरे जल्दबाजी करने के फायदों का सबूत : आनंद महिंद्रा

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भारत-यूएस टेड डील को धीरे-धीरे जल्दबाजी करने के फायदों का एक और सबूत बताया। उन्होंने कहा कि जब शोर कम हो जाएगा, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ आएंगे।

बता दें कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2 फरवरी को दोनों देशों के नेतृत्व के बीच सफल बातचीत के बाद तय हुआ था। 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। उम्मीद है कि इस कदम से व्यापारिक दबाव कम होगा और दोनों देशों के बीच समग्र कारोबारी माहौल में सुधार होगा।

टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु

टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने कहा कि टीवीएस मोटर कंपनी पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का स्वागत करती है। दोनों पक्षों का टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को धीरे-धीरे कम करने का इरादा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन गहरा हो सकता है, टेक्नोलॉजी सहयोग तेज हो सकता है, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आकर्षित हो सकता है।

