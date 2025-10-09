Chandigarh Breaking News : औद्योगिक बुनियादी ढांचा मिशन देगा विकास को गति : अरोड़ा

अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक बुनियादी ढांचा मिशन आर्थिक विकास के लिए बन रहा है सुगम मार्ग

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक विशाल बहु-करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा मिशन शुरू किया है। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का स्वरूप बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे नए निवेशकों और स्थानीय कारोबारों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र का पुनरुत्थान शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा हम उद्योग जगत के नेताओं की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भगवंत मान के दृढ़ समर्थन में हम निर्णायक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

इसलिए उठाया गया कदम

हम ऐसी मजबूत नींव रख रहे हैं, जिससे हमारे उद्योग कमजोर बुनियादी ढांचे की बाधाओं को पार कर प्रगति कर सकें। यह कदम उच्च-स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया, जिनमें उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने बुनियादी सुविधाओं में भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया। इसके जवाब में पंजाब विकास आयोग (पी डी सी ) ने तुरंत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में टीमें तैनात कीं। औद्योगिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ जमीनी स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक विस्तृत और चरणबद्ध उन्नयन योजना तैयार की गई। मंत्री ने कहा हमने अपने वादों को अमल में उतारना शुरू कर दिया है।

लाइव टेंडर प्रक्रिया का मिल रहा फायदा

टेंडर प्रक्रिया अब लाइव है, जो इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरूआत का संकेत है।अब पूरे राज्य में विकास की एक नई लहर शुरू होने जा रही है। पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआईई सी) 97.54 करोड़ रुपये के निवेश से 26 प्रमुख औद्योगिक फोकल प्वाइंटस के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इस फंडिंग के तहत लुधियाना, मोहाली और अन्य जिलों में 32.76 करोड़ रुपये की लागत से मजबूत सड़कों और स्पष्ट संकेतक; 27.61 करोड़ रुपये के आधुनिक सीवरेज और एसटीपी, सभी प्वाइंटस के लिए सुदृढ़ जल आपूर्ति नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटिंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इसके साथ ही, स्थानीय निकाय विभाग भी 134.44 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत लुधियाना और खन्ना के 26 फोकल प्वाइंटस और 7 औद्योगिक जोनों में व्यापक परिवर्तन ला रहा है। यह उन्नयन विश्व-स्तरीय सड़कों और फुटपाथों, स्वच्छ पर्यावरण हेतु हरियाली, सीवरेज और जल सुविधाओं में सुधार, आधुनिक लाइटिंग की स्थापना तथा सीसीटीवी सुरक्षा से युक्त जिम और कम्युनिटी सेंटर जैसी नई सामुदायिक सुविधाओं की स्थापना करेगा। अरोड़ा ने कहा हमारी समय-सीमा स्पष्ट है।

