Indonesia: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तीन भारतीयों को मौत की सजा

By

Death Penalty To Three Indians In Indonesia, (आज समाज), जकार्ता: इंडोनेशिया की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के दोषी पाए जाने पर 3 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। देश के हाई कोर्ट ने तीनों की दोषसिद्धि बरकरार रखी है। इन तीनों में राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांदन हैं। तीनों फिलहाल जेल में हैं।

इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने औपचारिक रूप से मामले की दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, हमने जांच फिर से शुरू करने की मांग की है। जहाज के कप्तान और चालक दल सहित सभी गवाहों की भी गहन जांच होनी चाहिए।

हमें इंडोनेशियाई न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा : संदीप चक्रवर्ती

संदीप चक्रवर्ती ने कहा, हमें इंडोनेशियाई न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। हमारा मानना है कि जांच में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हमने जांच में कई विसंगतियाँ देखी हैं। मोबाइल फोन रिकॉर्ड सहित सभी सबूतों की जांच नहीं की गई है। मौत की सजा एक कठोर फैसला है और यह सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है। ऐसे में इस मामले की दोबारा जाँच होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें : Death Penalty In India: फांसी के जरिये मौत की सजा को बलदने की तैयारी में केंद्र सरकार