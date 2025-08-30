Indonesia Protests: पुलिस वाहन से ड्राइवर की मौत पर बवाल, आगजनी, 3 लोगों की मौत

Chaos In Indonesia Over Driver Death, (आज समाज), जकार्ता: पूर्वी इंडोनेशिया के मकास्सर शहर (Makassar City) में पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल टैक्सी चालक की मौत हो गई और इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी जकार्ता सहित देश के कई प्रमुख शहरों में जमकर बवाल काटा। उन्होंने कई जगह आगजनी कर दी औश्र प्रदर्शनों में तीन लोगोें की मौत हो गई है।

ये भी पढ़ें : Indonesia: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तीन भारतीयों को मौत की सजा

परिषद भवन में आग से गई तीन जानें

एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार की है। उन्होंने बताया कि घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने एक परिषद भवन में आग लगा दी जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मकास्सर नगर परिषद भवन में आग लगी और इसमें तीन जानें गईं। तीनों लोग जलती हुई इमारत में फंस गए थे।

पीड़ितों में से दो स्थानीय परिषद के कर्मचारी थे

पीड़ितों में से दो स्थानीय परिषद के कर्मचारी थे और एक अन्य एक सरकारी कर्मचारी था। दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि आग में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग बुझा दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर कार्यालय में घुसकर आग लगाने का आरोप लगाया गया है।

ये भी पढ़ें : India-Indonesia Relations: दिल्ली में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो का औपचारिक स्वागत

हादसे का फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप

रैलियों के दौरान मोटरसाइकिल चालक को पुलिस के सामरिक वाहन द्वारा कुचले जाने का शुक्रवार को जब फुटेज सामने आया तो इसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि सांसदों के लिए कम वेतन और कथित तौर पर दिए जाने वाले भव्य भत्तों को लेकर रैलियां निकाली जा रही थीं।

अराजकता फैलने की यह रही वजह

सुलावेसी द्वीप के सबसे बड़े शहर मकास्सर में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रांतीय और स्थानीय नगर परिषद भवनों के बाहर उस समय अराजकता फैल गई, जब प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पत्थर और मोलोटोव कॉकटेल फेंके व वाहनों को आग लगा दी। आमतौर पर किसी प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारी केवल कार्यालय के सामने पत्थर फेंकते हैं या टायर जलाते हैं। वे कभी भी इमारत में घुसे या उसे जलाया नहीं।

ये भी पढ़ें : Indonesia: मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तीन भारतीयों को मौत की सजा