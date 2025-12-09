Indonesia Breaking : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आग लगने से 20 लोगों की मौत

By
Harpreet Singh Ambala
-
0
48
Indonesia Breaking : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आग लगने से 20 लोगों की मौत
Indonesia Breaking : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आग लगने से 20 लोगों की मौत

Indonesia Breaking | आज समाज नेटवर्क । जकार्ता । इंडोनेशिया से एक दुखद खबर सामने आ रही है। राजधानी जकार्ता में 1 सात मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 महिलाओं व 5 पुरुषों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं मीडिया के अनुसार कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई है।

वहीं अभी हालिया खबरों के अनुसार कई लोग अभी इमारत के अंदर फंसे है। वहीं संभावना है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। आग लगने की घटना मिलते ही पुलिस व रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमारत में फंसे लोगों को बचाने के कार्य में जुट गई हैं। आग लगने की सूचना मिलने पर इलाके में अफरा-तफरी मच गई है।

ड्रोन कंपनी के दफ्तर में लगी है आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस इमारत में आग लगी है वह एक ड्रोन कंपनी का दफ्तर है। यह कंपनी कृषि व माइनिंग जैसे कार्यों के लिए ड्रोन सर्वे करवाती है। यह जापानी जापानी ड्रोन कंपनी टेरा ड्रोन कॉपोर्रेशन की इंडोनेशियाई इकाई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग पहली मंजिल में रखी बैटरियों में लगी थी। उस समय कुछ कर्मचारी दोपहर का खाना खा रहे थे। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और इमारत की बाकी मंजिलों में भी फैल गई।

Powerful Earthquake in Japan : जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया