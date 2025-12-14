Indigo Flight Crisis : अब बढ़ सकती है इंडिगो की परेशानी

क्लास एक्शन का करना पड़ सकता है सामना, अभी भी दूर नहीं हुई कंपनी के परिचालन की समस्या, सैकड़ों उड़ानें हो रहीं रद

Indigo Flight Crisis (आज समाज), नई दिल्ली : पिछले एक पखवाड़े में देश में सबसे ज्यादा चर्चा इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन को लेकर हुई। इा दौरान लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी की लापरवाही का नतीजा यह निकला की हजारों लोग मुसीबत में पड़े। फिलहाल अभी भी इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। अभी भी हर रोज सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हो रहीं है जिससे हजारों लोग परेशान है। एक तरफ जहां सरकार सख्ती कर रही है वहीं अब आने वाले समय में कंपनी को क्लास एक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है।

इंडिगो के खिलाफ 829 यात्री आए

ऐसे में अब सैकड़ों लोग एक साथ एयरलाइंस के खिलाफ ‘क्लाश एक्शन’ यानी मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का दावा विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से किया है। लाजर ने पोस्ट में बताया कि बड़ी संख्या में यात्री अब भी मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि यह जानकारी वह जनहित में साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिगो संकट से प्रभावित 829 यात्रियों का एक समूह बन चुका है, जो अब मुआवजे की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।

अपनी पोस्ट में विमान विशेषज्ञ संजय लाजर ने इंडिगो संकट के दौरान प्रभावित लोगों से एक ग्रुप में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि, जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुईं, जो हवाई अड्डों पर फंसे रहे या किसी भी तरह से इस अव्यवस्था से प्रभावित हुए, वे इस समूह से जुड़ सकते हैं। गौरतलब है कि क्लास एक्शन एक तरह की कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें एक या ज्यादा व्यक्ति अपने समान दावे के साथ एक समूह के रूप में एक ही मुकदमा दर्ज कर सकते हैं।

चार सदस्यीय पैनल दल कर रहा जांच

इस संकट के समाधान और जवाबदेही तय करने की दिशा में डीजीसीए की ओर से गठित चार सदस्यीय जांच पैनल ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पैनल के समक्ष पेश होना पड़ा। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी इसिड्रे पोरक्वेरास ने पैनल के तीखे सवालों का सामना किया। इस उच्च स्तरीय पैनल में संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रह्मने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ फ्लाइट आॅपरेशंस इंस्पेक्टर कपिल मांगलिक और एफओआई लोकेश रामपाल शामिल हैं।

