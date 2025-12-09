Ram Mohan Naidu On IndiGo Crisis, (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापुर ने इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट पर लोकसभा आज मंगलवार को अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, तेज से स्थिति सुधर रही है और कोई भी एयरलाइन कितनी भी बड़ा क्यों न हो, यात्रियों को हो रही समस्या के लिए उसकी जवाबदेही तय जाएगी। उन्होंने कहा, इंडिगो को उसकी नाकामी के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है।

नोटिस का जवाब आने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

नायडू ने बताया कि डीजीसीए की ओर से इंडिगो को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और जवाब आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उड्डयन मंत्री ने बताया कि उड़ानों का परिचालन सुरक्षा मानकों के मुताबिक तेजी से सामान्य हो रहा है और पैसेंजर्स की दिक्कतों के लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नायडू ने सदन को यह भी बताया कि यात्रियों की सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही उनके सम्मान की भी रक्षा की जा रही है।

दीर्घकालिक सुधारों पर लगातार चल रहा काम

उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक सुधारों पर लगातार काम चल रहा है। उड्डयन मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार पैसेंजर्स की दिक्कतों को गंभीरता से ले रही है और ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भविष्य में ऐसे हालात न बनें। देश के उड्डयन क्षेत्र को ज्यादा यात्री-केंद्रित बनाने के लिए लंबे समय तक चलने वाले उपाय लागू किए जा रहे हैं।

आज भी कई एयरपोर्ट्स पर 230 से अधिक उड़ानें रद

गौरतलब है कि इंडिगो के परिचालन संकट का आज मंगलवार को आठवां दिन है और आज भी देश के कई एयरपोर्ट्स पर 230 से अधिक उड़ानें रद हैं। कई पैसेंजर्स को अब भी जानकारी न होने और बैगेज की समस्या की दिक्ततों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इंडिगो ने सोमवार को परिचालन स्थिर होने का दावा किया था। कंपनी ने कहा था कि उसने अपने नेटवर्क में 1,800 से ज्यादा उड़ानें संचालित की हैं और जिन सभी स्टेशनों पर सेवाएं दी जाती थीं, वहां संपर्क दोबारा बहाल कर दिया गया है।

