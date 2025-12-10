IndiGo Operational Crisis Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ‘इंडिगो’ के परिचालन संकट को लेकर एयरलाइन के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। मंत्रालय ने इंडिगो की उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (Union Civil Aviation Minister) राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने कहा था कि यात्रियों को हो रही समस्या के लिए इंडिगो की जवाबदेही तय जाएगी।

10% की कटौती पहले के 5% से दोगुनी

केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार सुबह ही इंडिगो के शेड्यूल में कम से कम 10 प्रतिशत कटौती के संकेत दे दिए थे। शाम को इस संबध में अंतिम निर्देश दिए गए। 10 प्रतिशत की कटौती पहले के 5 प्रतिशत से दोगुनी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में नेटवर्क-वाइड रुकावटों के बाद विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 5 प्रतिशत की कटौती का निर्देश दिया था, क्योंकि पिछले हफ्ते के बीच से रोज़ाना कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने यह फैसला इंडिगो के सीईओ (CEO) पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) के साथ एक मीटिंग में बताया।

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसका घरेलू मार्केट शेयर लगभग 65 प्रतिशत है और इसके शेड्यूल में रोज़ाना 2,300 से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, जिनमें से लगभग 2,150 घरेलू फ्लाइट्स हैं। घरेलू फ्लाइट्स में 10 प्रतिशत की कटौती का मतलब होगा कि एयरलाइन की रोज़ाना शेड्यूल की गई घरेलू फ्लाइट्स घटकर 1,950 से कम हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, खाली हुए स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जा सकते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है जिसे इस्तेमाल किया जा सके।

इंडिगो के कुल रूट्स में कटौती ज़रूरी : मंत्रालय

उड्डयन मंत्रालय का मानना ​​है कि इंडिगो के कुल रूट्स में कटौती करना ज़रूरी है, जिससे एयरलाइन के ऑपरेशंस को स्थिर करने में मदद मिलेगी और कैंसलेशन कम होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, 10 प्रतिशत की कटौती का पालन करते हुए, इंडिगो पहले की तरह अपने सभी डेस्टिनेशंस को कवर करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के स्थिरीकरण उपायों पर अपडेट देने के लिए एल्बर्स को मंत्रालय में बुलाया गया था।

