Indigo News: डीजीसीए के नए नियमों व क्रू की कमी के कारण इंडिगो की 150 उड़ानें कैंसिल

DGCA New Rules, (आज समाज), नई दिल्ली: क्रू की कमी के साथ ही डीजीसीए के नए नियमों के कारण इंडिगो एयरलाइन की बुधवार को लगभग 150 उड़ानें रद हुईं। देश की सबसे बड़ी इस एयरलाइन ने शुक्रवार तक और फ्लाइट्स कैंसिल होने का संकेत दिया है। अधिकारियों ने परेशानी के लिए यात्रियों से माफी मांगी है।

लाखों यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना 

फ्लाइट्स कैंसिल होने से लाखों की संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए इंडिगों ने माफी मांगी है। दूसरी तरफ डीजीसीए ने इन हाालत के लिए इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों से मांगा है। बताया जा रहा है कि एयरलाइन के परिचालन दिक्कत का कारण डीजीसीए के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन हैं।

एयरलाइन के लिए नियम लागू करना बना बड़ी समस्या 

सूत्रों के अनुसार इंडिगो में क्रू मेंबर की कमी है और यही वजह कि एयरलाइन डीजीसीए नियमों को लागू नहीं कर पा रही है। उसके लिए नियम लागू करना बड़ी समस्या बन गया है। डीजीसीए ने एक नवंबर से नियम लागू करने का ऐलान किया है। नए नियमों के अंतर्गत उड़ानों की सुरक्षा को देखते हुए एयरलाइंस को पायलटों व फ्लाइट अटेंडेंट्स को थकावट से बचाना होगा।

जानिए नए नियमों में क्या है प्रावधान

डीजीसीए के नए नियमों के तहत सभी एयरलाइंस के क्रू सदस्य एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा उड़ान नहीं भर सकेंगे। साथ ही वे एक सप्ताह में 35 घंटे से अधिक उड़ान नहीं भर सकेंगे। एक महीने के लिए 125 घंटे से ज्यादा वह उड़ान नहीं भर सकेंगे। इसी तरह साल में क्रू मेंबर एक हजार घंटे उड़ान भर सकेंगे। इससे अधिक वह उड़ान नहीं भर सकेंगे पायलट रात में दो से अधिक लैंडिंग नहीं करेंगे। वहीं क्रू मेंबर लगातार दो रात्रि ड्यूटी के बाद फिर नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। इन्हीं कारणों से इंडिगो एयरलाइन क्रू की कमी से जूझ रही है। नतीजन इसकी परिचालन व्यवस्था चरमरा गई है।

