IndiGo Crisis Updates: परिचालन में संकट जारी, आज भी 200 से अधिक उड़ानें रद

IndiGo Operational Crisis Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्र सरकार की सख्ती के बावजूद इंडिगो एयरलाइन का परिचालन पटरी पर नहीं लौट रहा है। देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर आज भी एयरलाइन की 200 से अधिक उड़ानों को कैंसिल किया गया है, जिसके कारण हजारों की संख्या में यात्री परेशान हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री (Civil Aviation Minister) राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने एयरलाइन को दंड के तौर पर उसके मार्गों की संख्या घटाने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद एयरलाइन अपने परिचालन को दुरुस्त नहीं कर पा रही है।

आपरेशनल प्राब्लम का आज आठवां दिन

इंडिगो की आपरेशनल प्राब्लम का आज आठवां दिन जारी है और सूत्रों के अनुसार देशभर में आज 230 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हैं। कर्नाटकी राजधानी बेंगलूरू और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बीच करीब 180 उड़ानें आज कैंसिल की गई हैं। हैदराबाद के लिए एयरलाइन 58 उड़ानें आज संचालित नहीं कर रही है। इनमें 44 प्रस्थान व 14 आगमन फ्लाइट हैं। सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से 121 उड़ानें रद हैं, जिनमें 63 प्रस्थान और 58 आगमन फ्लाइट्स शामिल हैं।

कम किए मार्गों पर उड़ान नहीं भर पाएंगे विमान

राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने सोमवार को कहा कि सरकार इन सर्दियों में निश्चित रूप से इंडिगो के स्लॉट घटाएगी। केंद्र के इस फैसले से इंडिगो कुछ मार्गों को अन्य घरेलू एयरलाइंस के हाथों खो सकती है। बता दें कि इंडिगो की हर रोज 40 से ज्यादा इंटरनेशनल और 90 से ज्यादा घरेलू गंतज्यों से 2,200 से ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं। विमानन मंत्री नायडू ने कहा कि इंडिगो के स्लॉट कम करना एक तरह से इंडिगो के लिए दंड होगा क्योंकि वे घटाए गए मार्गों पर उड़ान नहीं भर पाएंगे।

अन्य एयरलाइंस को दिया जाएंगे रूट : राम मोहन नायडू

विमानन मंत्री नायडू ने कहा है कि इंडिगो के जो रूट घटेंगे वे अन्य एयरलाइंस को दिया जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जब एयरलाइन उन्हें संचालित करने की क्षमता दिखाएगी, तभी ये मार्ग इंडिगो को वापस दे दिए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित यह इंडिगो एयरलाइन देश के कुल घरेलू यातायात का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालती है। बीते कल यानी सोमवार को सिर्फ छह मेट्रो एयरपोर्ट्स से एयरलाइन ने 560 से अधिक उड़ानें कैंसिल की थीं।

