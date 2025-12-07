IndiGo Crisis Day 6: परिचालन संकट आज छठे दिन भी जारी, 200 से ज्यादा उड़ानें रद, पैसा रिफंड करने के निर्देश

रात 8 बजे तक इंडिगो को रिफंड प्रक्रिया कंपलीट करने का निर्देश

IndiGo Operational Crisis Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन का परिचालन संकट आज छठे दिन भी जारी है। सूत्रों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई व अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर आज रविवार को भी 650 से ज्यादा उड़ानें रद हैं जिससे यात्रियों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर इंडिगो का दावा है कि उन्होंने 95 प्रतिशत रूट पर परिचालन सामान्य कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया

हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और एयरलाइन से जवाब मांगा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स व संबंधित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर परिचालन संकट पर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही एयरलाइन से यात्रियों को आज रात आठ बजे तक तक पैसा रिफंड करने को भी कहा गया है। देश भर में संकट को देखते हुए संसद की एक समिति भी निजी एयरलाइनों और विमानन नियामक के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर सकती है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर आज 109 उड़ानें रद्द

सूत्रों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर आज रविवार को 109 और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित हवाई अड्डे पर आज इंडिगो की कम से कम 112 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। देशभर में शुक्रवार को विभिन्न जगहों पर लगभग 1,600 उड़ानें रद्द हुइ थीं। वहीं शनिवार करीब 800 कैंसिल हुईं। परिचालन संकट की वजह से पिछले छह दिन में लगभग 3000 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह चरमरा गया है। लाखों यात्री हवाई अड्डों दिन व रातें गुजारने को मजबूर हैं।

नए नियम लागू करने के लिए नहीं किए गए सही बंदोबस्त

डीजीसीए के नोटिस में बताया गया है कि इंडिगों ने नए एफडीटीएल नियमों (New FDTL rules) को लागू करने के लिए सही बंदोबस्त नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप मुख्य तौर पर संकट पैदा हुआ। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे में क्यों न एयरलाइन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों व ंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पीटर एल्बर्स से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि एक तय समयसीमा में एयरलाइन नए एफडीटीएल नियमों का पालन करे।

ज्यादा किराया वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

केंद्र सरकार ने रविवार रात 8 बजे तक इंडिगो को रिफंड प्रक्रिया कंपलीट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 48 घंटे के भीतर यात्रियों का सामान डिलीवर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इंडिगो संकट के चलते अन्य कुछ एयरलाइंस ने हवाई किराये में भारी वृद्धि कर दी है। इसे देखते हुए सरकार ने शनिवार को निर्देश जारी कर हवाई किराया तय कर दिया था। साथ ही चेताया कि ज्यादा किराया वसूलने पर एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें: Civil Aviation Ministry: यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला तो एयरलाइंस पर कार्रवाई