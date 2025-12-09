Indigo Flight Crisis : इंडिगो संकट बरकरार, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

Indigo Flight Crisis : इंडिगो संकट बरकरार, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी

Indigo Flight Crisis (आज समाज), नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में परिचालन का संकट अभी भी बरकरार है। सोमवार को भी लगातार सातवें दिन सैकड़ों उड़ानें रद करनी पड़ी। जिससे यात्रियों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। एक तरफ जहां उड़ानें रद होने के बाद कंपनी ने लोगों को उनका सामान व टिकट का पैसा लौटाना शुरू कर दिया है वहीं केंद्र सरकार भी सख्ती के मूढ़ में आ चुकी है। आपको बता दें कि पायलट और चालक दल के सदस्यों की कमी के कारण इंडिगो ने 562 उड़ानें रद्द कीं।

देशभर के हवाई अड्डों पर फंसे हताश-परेशान यात्रियों का गुस्सा एयरलाइन के कर्मचारियों पर फूट रहा है। उड़ानें रद्द होने के बाद उनके सूटकेस और सामान भी नहीं मिल रहे। दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों के बैग और सामान के ढेर लग गए हैं। घरेलू बाजार में 65 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो पर आए संकट ने हजारों लोगों को संकट में डाल दिया है।

संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार : नायडू

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी एयरलाइंस को मानकों का पालन करना होगा। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की जांच चल रही है। इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे आॅपरेटरों के लिए नजीर बने।नायडू ने संकट के लिए पूरी तरह से इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया। नायडू ने कहा कि इंडिगो चालक दल और ड्यूटी रोस्टर का प्रबंधन करने में विफल रही। नायडू ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) दिशा-निदेर्शों को लेकर बताया कि 22 दिशा-निर्देश थे, जिनमें से 15 को इस साल एक जुलाई और शेष सात को एक नवंबर से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि एक दिसंबर को जब एफडीटीएल पर इंडिगो के साथ बैठक की थी तो कंपनी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था।

देश को विमानन कंपनियों की जरूरत

केंद्र सरकार ने कहा कि यात्रियों की संख्या देखते हुए 5 बड़ी विमानन कंपनियों की जरूरत है। सोमवार को राज्यसभा में उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत आज जो क्षमता और मांग पैदा कर रहा है, उसे देखते हुए हमें पांच बड़ी एयरलाइनों की आवश्यकता है। मंत्रालय का प्रयास है कि अधिक एयरलाइनों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विमानन क्षेत्र में इंडिगो के प्रभुत्व संबंधी सवाल पर नायडू ने कहा कि सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेगी और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रही है। भारत में एयरलाइन शुरू करने का यही सही समय है।

