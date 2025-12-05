IndiGo Crew Shortage Crisis Update: वीकली रेस्ट नियम वापस, 1200+ कैंसिल उड़ानों से इंडिगो यात्री 4 दिन से त्रस्त

IndiGo Crew Shortage Crisis Update: भारत के एविएशन सेक्टर में पहले कभी नहीं हुई गड़बड़ी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले चार दिनों में इंडिगो की 1,200 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, जिससे देश भर में हज़ारों पैसेंजर्स फंसे हुए हैं और गुस्से में हैं। बढ़ती परेशानी के बीच, केंद्र सरकार ने फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के तहत नए लागू किए गए वीकली रेस्ट नियम को वापस ले लिया है, जिससे इंडिगो को तुरंत राहत मिली है।

सरकार ने वीकली रेस्ट ऑर्डर वापस लिया

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पायलट्स और केबिन क्रू के लिए हर 7 दिन में 48 घंटे लगातार वीकली रेस्ट ज़रूरी करने वाला अपना ऑर्डर वापस ले लिया है। बदले हुए कदम के तहत, क्रू मेंबर्स को अब थकान कम करने के लिए लाए गए सख़्त नियम के बजाय 36 घंटे के रेस्ट का पहले वाला नियम मिलेगा।

DGCA के मुताबिक, पहले के नियम में वीकली रेस्ट और वीकली ऑफ़ को अलग-अलग माना गया था, जिससे क्रू में अचानक कमी हो गई, खासकर इंडिगो के लिए।

एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में भारी रुकावट

FDTL से जुड़े स्टाफ संकट की वजह से, इंडिगो को लगातार चौथे दिन मुश्किल हुई, जिससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, रायपुर और लखनऊ जैसे बड़े एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 500+ फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं।

एयरपोर्ट के हालात खराब हो गए: यात्रियों को बिना साफ जानकारी के 24 घंटे या उससे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा

फ़्लाइट के स्टेटस पर कोई सही अपडेट नहीं।

खाने, पानी और रहने की जगह की कमी।

गंभीर बहस और कुछ जगहों पर लगभग मारपीट।

एयरपोर्ट के हिसाब से हालात का स्नैपशॉट।

दिल्ली IGI एयरपोर्ट:

225 फ़्लाइट कैंसिल।

इंडिगो की सभी डोमेस्टिक फ़्लाइट आधी रात तक कैंसिल।

टर्मिनलों पर हज़ारों बैग जमा।

यात्री घंटों फ़र्श और सीढ़ियों पर बैठे।

मुंबई:

कैंसिलेशन के बाद इंडिगो काउंटर पर लंबी लाइनें

पुणे:

32 फ़्लाइट कैंसिल

ट्रॉली में फंसा सामान, लंबा इंतज़ार

हैदराबाद:

32 फ़्लाइट कैंसिल

बेंगलुरु:

102 फ़्लाइट कैंसिल

रायपुर:

बुज़ुर्ग यात्री और बच्चे घंटों इंतज़ार करने को मजबूर

सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दखल दिया

सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने दौरा किया स्थिति का रिव्यू करने के लिए मंत्रालय के कंट्रोल रूम में बुलाया गया। कड़ी नाराज़गी जताते हुए, उन्होंने सवाल किया कि FDTL लागू होने के बारे में काफ़ी जानकारी होने के बावजूद एयरलाइंस तैयारी क्यों नहीं कर पाईं।

उन्होंने इंडिगो को निर्देश दिया:

जल्द से जल्द ऑपरेशन फिर से शुरू करें।

हवाई किराए में किसी भी बढ़ोतरी से बचें।

देरी या कैंसलेशन के दौरान यात्रियों को होटल, खाना और मदद दें।

DGCA ने इंडिगो से जवाबदेही मांगी

DGCA ने इंडिगो को हर 15 दिन में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें इन पर ध्यान दिया जाएगा:

क्रू रिक्रूटमेंट।

ट्रेनिंग रोडमैप।

रोस्टर रीस्ट्रक्चरिंग।

सेफ्टी और थकान मैनेजमेंट प्लान।।

इंडिगो ने 10 फरवरी, 2026 तक FDTL नियमों से कुछ समय के लिए छूट मांगी है, और रेगुलेटर्स को भरोसा दिलाया है कि तीन महीने के अंदर ऑपरेशन स्टेबल हो जाएंगे।

पैसेंजर्स की आवाज़

GoI एयरपोर्ट्स पर परेशान यात्रियों ने अपनी परेशानी बताई:

देरी की वजह से कुछ लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट गईं।

दूसरों को बिना किसी मदद के रात भर रुकना पड़ा।

कहा जाता है कि दूसरी एयरलाइन्स ने हालात का फ़ायदा उठाते हुए किराया दोगुना कर दिया।

इंडिगो को सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ

इंडिगो रोज़ाना लगभग 2,300 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलाती है, जो एयर इंडिया से लगभग दोगुनी है। 10-20% रुकावट भी सैकड़ों फ़्लाइट्स पर असर डालती है और हज़ारों पैसेंजर्स को परेशानी होती है।

DGCA डेटा दिखाता है:

अकेले नवंबर में 1,232 फ़्लाइट्स कैंसिल हुईं।

755 कैंसिलेशन सीधे FDTL नियमों से जुड़े हैं।

एक ही दिन में 1,400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स में देरी हुई।

अभी का स्टेटस

इंडिगो रोज़ाना 170-200 फ़्लाइट्स कैंसिल कर रही है। हालांकि एयरलाइन ने माफ़ी मांगी है और पैसेंजर्स को ऑपरेशन नॉर्मल करने का भरोसा दिया है, लेकिन यह संकट मैनपावर प्लानिंग और रेगुलेटरी तैयारी में बड़ी कमियों को दिखाता है।

अभी के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे फ़्लाइट का स्टेटस बार-बार चेक करें, टाइट कनेक्शन से बचें, और आखिरी समय में बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि भारत की सबसे बिज़ी एयरलाइन हाल के सालों में अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल झटके से उबरने की कोशिश कर रही है।