IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो फ्लाइट संकट पर टूटी चुप्पी, माफी मांगते हुए ऑपरेशन को लेकर किया अहम खुलासा

IndiGo Flight Cancellations : इंडिगो ने उन यात्रियों से माफी मांगी है जो बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने और देरी से परेशान हैं। इस बीच, सरकार ने एयरलाइन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, और साफ कर दिया है कि अब बहाने नहीं चलेंगे। पीक ट्रैवल सीजन में बार-बार रुकावटों के बाद, एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को हर दो हफ्ते में अपनी हायरिंग प्रोग्रेस की डिटेल देने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने सवाल उठाया कि डिमांड में उछाल के बारे में पहले से पता होने के बावजूद एयरलाइन कम तैयार क्यों रही। इंडिगो को अब तुरंत तेजी से भर्ती और आसान ऑपरेशन पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

सरकार ने इंडिगो पर सख्ती करते हुए एयरलाइन को स्टाफ भर्ती पर हर 15 दिन में रेगुलर अपडेट देने का निर्देश दिया है। लगातार देरी और स्टाफ की कमी से परेशान मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि तेजी से कार्रवाई न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

इंडिगो इस समय एक ऐसे ऑपरेशनल संकट का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसका सीधा असर देश भर में हज़ारों पैसेंजर पर पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में, 350 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं या उनमें बहुत ज़्यादा देरी हुई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ जैसे बड़े एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें लगीं और पैसेंजर घंटों परेशान रहे।

लखनऊ एयरपोर्ट पर, गुस्साए पैसेंजर ने एयरलाइन के ख़िलाफ़ नारे लगाए और हालात और बिगड़ गए। पैसेंजर ने शिकायत की कि इंडिगो देरी के कारणों या बदले हुए डिपार्चर टाइम के बारे में साफ़ अपडेट देने में नाकाम रहा। कई पैसेंजर ने आरोप लगाया कि रात भर इंतज़ार करने के बावजूद, उन्हें न तो खाना दिया गया और न ही रहने की जगह।

बढ़ते संकट के बीच सरकार की हाई-लेवल मीटिंग

जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने AAI, ATC, DGCA और इंडिगो के अधिकारियों की एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने एक इंटरनल मैसेज में माना कि एयरलाइन हाल के दिनों में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है।

उन्होंने बताया कि इंडिगो के बड़े नेटवर्क और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के साथ, कोई छोटी सी टेक्निकल या स्टाफ़िंग की समस्या भी जल्दी ही एक बड़ी रुकावट बन सकती है। एल्बर्स ने कर्मचारियों से मिलकर काम करने की अपील की और इस बात पर ज़ोर दिया कि एयरलाइन की सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल ऑपरेशन और समय की पाबंदी को फिर से लागू करना है।

देरी के पीछे असली वजह क्या है?

सूत्रों के मुताबिक, इंडिगो के संकट की मुख्य वजह नए फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के लिए एयरलाइन की खराब तैयारी है। DGCA ने जनवरी 2025 की शुरुआत में ही इंडिगो समेत सभी एयरलाइनों को इस पॉलिसी के बारे में बता दिया था। यह भी साफ़ कर दिया गया था कि FDTL का दूसरा फ़ेज़ 1 नवंबर से लागू किया जाएगा।

इसके बावजूद, इंडिगो कथित तौर पर नए नियमों के हिसाब से अपने क्रू रोस्टर को अपडेट करने में नाकाम रही। अंदर के लोगों का दावा है कि एयरलाइन को कुछ छूट मिलने की उम्मीद थी, जो आखिरकार नहीं मिलीं। इस गलत अंदाज़े का नतीजा अब साफ़ है, ऑपरेशन बुरी तरह से रुका हुआ है और लगातार दूसरे दिन यात्रियों को परेशानी हो रही है।

जैसे-जैसे अधिकारी दखल दे रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है, सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि इंडिगो कितनी जल्दी अपने ऑपरेशन को ठीक कर पाती है और यात्रियों का भरोसा फिर से हासिल कर पाती है।