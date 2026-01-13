​GK Trending Quiz: भारत का अनोखा राज्य! यहां से पैदल पहुंच सकते हैं नेपाल, भूटान और चीन

Mohit Saini
​GK Trending Quiz: भारत का अनोखा राज्य! यहां से पैदल पहुंच सकते हैं नेपाल, भूटान और चीन

​GK Trending Quiz: आप भारतीय राज्यों के नामों से परिचित होंगे, लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही खास और अनोखे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ से आप पैदल चलकर एक नहीं, बल्कि तीन देशों में जा सकते हैं। यह राज्य न केवल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, बल्कि बहुत खास भी है। इसे दुनिया के पहले ऑर्गेनिक राज्य के रूप में जाना जाता है और इसे अक्सर ‘भारत का ताज’ कहा जाता है। आइए इस दिलचस्प जगह के बारे में जानें।

तीन देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य

हाँ, यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह भारतीय राज्य तीन अलग-अलग देशों के साथ सीमा साझा करता है, और कुछ इलाकों में, आप सच में पैदल चलकर इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुँच सकते हैं। यह दुर्लभ भौगोलिक विशेषता इसे देश के सबसे अनोखे क्षेत्रों में से एक बनाती है। जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, वह सिक्किम है।

दुनिया का पहला ऑर्गेनिक राज्य 

सिक्किम को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने लुभावने हिमालयी दृश्यों, खासकर राजसी माउंट कंचनजंगा, समृद्ध जैव विविधता, रुमटेक जैसे प्राचीन मठों और अपनी गहरी जड़ों वाली बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।

 पैदल चलकर तीन देशों में जा सकते हैं

यह हैरान करने वाली बात है – सिक्किम से, आप पैदल चलकर नेपाल, भूटान और तिब्बत (चीन) पहुँच सकते हैं। कोई गाड़ी नहीं, कोई फ्लाइट नहीं – बस प्राकृतिक पहाड़ी रास्तों से पैदल चलना। यह सिक्किम को एक भौगोलिक अजूबा और यात्रा प्रेमियों के लिए एक सपनों का डेस्टिनेशन बनाता है।

भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य

सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है, जिसके बाद सिक्किम का नंबर आता है।

सिक्किम का लैंडस्केप इतना खास क्यों है?

उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित, सिक्किम विशाल हिमालय का एक हिस्सा है। इसका लैंडस्केप बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों, अल्पाइन घास के मैदानों, घने जंगलों और साफ-सुथरी नदियों से भरा है।

पश्चिम: नेपाल

उत्तर: तिब्बत (चीन)

पूर्व: भूटान

यह अनोखी लोकेशन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है।

सिक्किम के बारे में बुनियादी तथ्य

राजधानी: गंगटोक

क्षेत्रफल: 7,096 वर्ग किमी

भाषाएँ: अंग्रेजी, नेपाली, भूटिया, लेपचा

सिक्किम को ‘भारत का ताज’ क्यों कहा जाता है? सिक्किम को अक्सर ‘भारत का ताज’ कहा जाता है क्योंकि यह माउंट कंचनजंगा का घर है, जो भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है।

ग्लेशियर, घास के मैदान और मठ

सिक्किम में खूबसूरत ग्लेशियर, अल्पाइन घास के मैदान और हजारों तरह के जंगली फूल हैं। खड़ी पहाड़ी रास्ते पहाड़ियों की चोटियों पर बने शांत बौद्ध मठों तक ले जाते हैं, जो आध्यात्मिक शांति और सुंदर नज़ारे दोनों देते हैं।