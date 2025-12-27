Business News : आईएमएफ में पहले से मजबूत हुई भारत की आरक्षित स्थिति

बीते सप्ताह 9.5 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 4.782 अरब डॉलर पर पहुंच गई
Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : आरबीआई द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ें हौसला बढ़ाने वाले हैं। हालांकि बीता सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। आरबीआई के आंकड़ों की बात करें तों बीते सप्ताह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति 9.5 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 4.782 अरब डॉलर पर पहुंच गई।
आरबीआई के अधिकारी इस वृद्धि को सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। हालांकि, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति के दबाव के बीच भंडार को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में बाजार की नजर आरबीआई की अगली रिपोर्ट पर रहेगी, जो अर्थव्यवस्था के रुझानों को और स्पष्ट करेगी।
इतना बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
दिसंबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार बढ़ता रहा है। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर इजाफा हुअआ है। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 19 दिसंबर को समाप्त के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.368 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 693.318 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले के सप्ताह में यह भंडार 1.689 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 688.949 अरब डॉलर पर था। यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और आरबीआई की सतर्क नीतियों ने भंडार को मजबूती प्रदान की है।
सोने के भंडार में भी हुई वृद्धि
सोने के भंडार में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस सप्ताह भंडार के सोने का मूल्य 2.623 अरब डॉलर बढ़कर 110.365 अरब डॉलर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी ने इस बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 8 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.744 अरब डॉलर हो गए।
