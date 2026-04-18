PM Modi Breaking News : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता

अमेरिकी ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में हुआ खुलासा, अमेरिकी राष्टÑपति लिस्ट में 10वें पायदान पर पहुंचे

PM Modi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत में लोकप्रिय हैं बल्कि उनकी लोकप्रियता क डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात स्पष्ट हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। यह सर्वे केवल एक नहीं बल्कि दुनिया के अलग-अलग प्रायद्वीप में किया गया। अमेरिकी ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से करवाए गए सर्व में दुनिया भर के 24 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में शामिल कुल लोगों में से 70 प्रतिशत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बताया।

दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे

सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में काफी ऊंचा है। इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग (63 फीसदी) और तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस (55 फीसदी) रहे। लेकिन मोदी शीर्ष पर रहे। लोकप्रियता के मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं, जिनसे 75% जनता असंतुष्ट है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची में नीचे से 10वें स्थान पर हैं।

ईरान के साथ संघर्ष जैसी चुनौतियों के बावजूद, लगभग 38% अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज का समर्थन किया है। बता दें, 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरूआत में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग लगभग 47-51% के बीच थी। अप्रैल 2026 तक इसका स्तर -18 के पास पहुंच गया, जिससे वे आधुनिक समय के सबसे कम लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बन गए। वहीं, दूसरी ओर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस मामले में पिछड़ गए हैं, उन्हें दुनिया का सबसे अलोकप्रिय नेता आंका गया है।

यूरोपीय नेताओं को करना पड़ रहा विरोध का सामना

मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह भी कहा गया कि एक ओर जहां भारतीय प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकार्यता और मजबूत हो रही है। वहीं, यूरोप के प्रमुख देशों के नेताओं को जनता के विरोध और अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता का स्तर भी गिर गया है।