Asia Cup 2025 Live Update : एशिया कप के पहले मैच में भारत की एकतरफा जीत

टीम इंडिया ने मात्र 27 गेंद में मेजबान टीम को दी शिकस्त

Asia Cup 2025 Live Update (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 का आगाज भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार तरीके से करते हुए मेजबान यूएई को एक तरफा मैच में 9 विकेट से हरा दिया। इससे भी बड़ी बात यह रही की टीम ने यह मैच मात्र 27 गेंद में जीत लिया। हालांकि यूएई के प्रशंसकों को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी टीम भारत के खिलाफ इस तरह से घुटने टेक देगी और एक तरफा मैच में बुरी तरह हार जाएगी। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम मात्र 57 रन पर आॅलआउट हो गई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने जरूरी लक्ष्य 4.3 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने किया कमाल

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम ने सधी हुई शुरुआत करते हुए पहले विकेट की साझेदारी में 26 रन बनाए। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लेने की शुरुआत की और यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में महत 57 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने चार और शिवम दुबे ने तीन विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट झटके।

भारत ने नौ विकेट से जीता मुकाबला

एशिया कप 2025 में भारत ने जीत के साथ शुरूआत की है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को नौ विकेट से हराकर मौजूदा टूनार्मेंट में अपने अभियान की शुरूआत जीत के साथ की है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन बना पाई। जवाब में भारतीय टीम ने 4.3 ओवर यानी महज 27 गेंदों में एक विकेट पर 60 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए। वहीं, शुभमन गिल (20) और सूर्यकुमार यादव (7) नाबाद रहे। यूएई के लिए जुनैद सिद्दीकी ने एक विकेट झटका।

आखिर इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरा भारत

भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गोतम गंभीर ने कल सभी अटकलों को विराम देते हुए जो प्लेइंग इलेवन मैदान में उतारी वह थी अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा और वरुण चक्रवर्ती।