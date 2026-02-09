India Most Famous TV Show: 90s का ये कॉमेडी शो आज भी हिट, IMDb पर शानदार स्कोर

India Most Famous TV Show: 1990 के दशक के सुनहरे दौर में, दूरदर्शन ने कई यादगार टीवी शो दिखाए जिन्हें आज भी दर्शक पसंद करते हैं। इनमें से कई शो ने छोटी स्क्रीन पर क्लासिक कहानियों को ज़िंदा किया, और उनमें से एक खास सीरीज़ थी जिसने सिर्फ़ 12 एपिसोड होने के बावजूद एक गहरी छाप छोड़ी।

एक ऐसा शो जिसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता था

इस शो को जो चीज़ सच में खास बनाती थी, वह थी इसकी यूनिवर्सल अपील। हर उम्र के लोग एक साथ बैठकर इसका आनंद ले सकते थे। हर एपिसोड मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले पलों से भरा था, जिसमें सरल, रोज़मर्रा के डायलॉग और पारिवारिक सीन थे। आज भी, कई दर्शक उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए YouTube पर इस शो को देखते हैं। इसकी कहानी कहने के तरीके और प्रस्तुति ने इसे दूरदर्शन के सबसे यादगार क्लासिक्स में जगह दिलाई है।

इस लोकप्रिय कॉमेडी-ऐतिहासिक शो का निर्देशन टी. एस. नागभरना ने किया था, जिन्होंने कहानी और डायलॉग को बहुत ही सरल और दिलचस्प तरीके से पेश किया, जिससे दर्शकों के लिए किरदारों और कहानी से जुड़ना आसान हो गया।

एक ऐसा शो जो 35 साल पहले प्रसारित हुआ था

इस शो का नाम तेनाली रामा था और यह पहली बार 1990 में प्रसारित हुआ था। कहानी विजयनगर साम्राज्य के चतुर और बुद्धिमान दरबारी तेनाली रामा के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि इस सीरीज़ में सिर्फ़ 12 एपिसोड थे, लेकिन हर एपिसोड अपनी अनोखी कहानी और ज़बरदस्त कॉमेडी की वजह से खास था, यही वजह है कि आज भी इस शो को प्यार से याद किया जाता है।

एक्टर विजय कश्यप ने तेनाली रामा का किरदार निभाया था, जबकि संध्या सुधाकर ने सीता और अनंग देसाई ने राजा कृष्णदेवराय का किरदार निभाया था। अपने दमदार अभिनय, शानदार कॉमिक टाइमिंग और भावपूर्ण एक्टिंग की बदौलत, कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की।

एक छोटी सीरीज़ जिसका असर बहुत बड़ा था

दूरदर्शन की सीरीज़ तेनाली रामा ने 16वीं सदी के मशहूर कवि तेनाली रामकृष्ण की तेज़ बुद्धि, हास्य और ज्ञान को दिखाया। इस शो ने तेनाली में एक আপাত तौर पर आलसी नौजवान से लेकर हम्पी में राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक सम्मानित विद्वान और दरबारी बनने तक के उनके सफ़र को खूबसूरती से दिखाया।

दिलचस्प बात यह है कि तेनाली रामा का एक मॉडर्न अडैप्टेशन बाद में 11 जुलाई, 2017 से 13 नवंबर, 2020 तक सोनी सब पर प्रसारित हुआ। इसका दूसरा सीज़न 16 दिसंबर, 2024 से 19 जुलाई, 2025 तक प्रसारित हुआ, जिससे यह मशहूर किरदार दर्शकों की नई पीढ़ी के लिए टेलीविज़न पर वापस आया।

आज भी शानदार IMDb रेटिंग

शो की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी IMDb रेटिंग आज भी 7.6 है। यह सीरीज़ अपने साफ-सुथरे कंटेंट, स्मार्ट ह्यूमर और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग की वजह से बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आई। अगर आप 90 के दशक के जादू को फिर से जीना चाहते हैं, तो आप आज भी तेनाली रामा को SonyLIV और YouTube पर देख सकते हैं।

