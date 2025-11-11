Business News Hindi : अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते में भारत के हितों की अनदेखी नहीं होगी : गोयल

कहा, भारत और अमेरिका एक अच्छे प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ व्यापारिक समझौते और टैरिफ को लेकर दिए सकारात्मक बयान के बाद जहां भारतीय उद्योग जगत ने राहत की सांस ली है। वहीं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि एक तरफ जहां अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता भारत के लिए बहुत अहम है वहीं भारत इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक अच्छे प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस समझौते में हम भारत के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे।

किसान, डेयरी और श्रमिकों के हित अहम

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत व्यापार सौदों में किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में उद्योग समागम 2025 में पीयूष गोयल ने कहा, “हम एक अच्छे व्यापार समझौते के लिए काम कर रहे हैं। भारत किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों के साथ समझौता नहीं करने जा रहा है… हम एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं।

हम एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते के पक्ष में है

गोयल ने कहा कि हम (अमेरिका के साथ) एक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौता चाहते हैं। ऐसा किसी भी दिन हो सकता है, यह कल हो सकता है, यह अगले महीने हो सकता है, यह अगले साल हो सकता है… लेकिन एक सरकार के रूप में, हम हर चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं।” भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है।

दूसरी तरफ, सरकार के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता सबसे व्यापक, विस्तृत और विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होगा। अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ बातचीत संवेदनशील मुद्दों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा वार्ता का एक और दौर आवश्यक नहीं होगा।