World Test Championship : वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीद खत्म

दक्षिण अफ्रीका से क्लीन स्वीप के बाद भारत अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे फिसला

World Test Championship (आज समाज), खेल डेस्क : अपने ही घर में शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज भारतीय टीम ने 2-0 से गवा दी है। इसके साथ ही भारतीय टीम का तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। इस टेस्ट सीरीज के साथ ही भारत की अब इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सर्किल की घरेलू सीरीज समाप्त हो गई हैं और आने वाले समय में उसे विदेशों में ही टेस्ट सीरीज खेलनी होगी।

जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत फिलहाल तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेल पाएगा। इस सीरीज में भारत को घरेलू जमीन पर 0-2 से क्लीन स्वीप की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी वहीं इसका असर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका पर भी पड़ा है। इस करारी हार से भारत को बड़ा नुकसान हुआ है और वह डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया है।

टेस्ट मैच में पहली बार 400 से ज्यादा रन से हारा भारत

गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में विश्व टेस्ट चैंपियन ने भारत को दूसरी पारी में 140 रन पर समेट दिया और 408 रन से जीत दर्ज की। यह भारत की ओवरआॅल टेस्ट में और घर पर रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार है। इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में आॅस्ट्रेलिया ने नागपुर में 342 रन से हराया था। 13 महीने के अंदर घर पर भारत को दूसरी बार किसी टीम ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले अक्तूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया था।

दक्षिण अफ्रीका ने शीर्ष दो में मजबूत की स्थिति

दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टीम ने मौजूदा चक्र में अब तक चार टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से तीन में उसे जीत मिली है, जबकि एक मैच टीम ने गंवाया है। दक्षिण अफ्रीका के फिलहाल 36 अंक है और वह 75 पीसीटी प्रतिशत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं, भारतीय टीम अब पांचवें स्थान पर खिसक गई है और पाकिस्तान भी फिहलाल उससे ऊपर है। भारत ने नौ में से चार टेस्ट मैच हारे हैं, जबकि इतने ही जीते हैं। उसका एक मुकाबला ड्रॉ रहा है और वह 52 अंक तथा 48.15 पीसीटी के साथ पांचवें स्थान पर है। पाकिस्तान की टीम दो मैच में एक जीत, एक हार के साथ 12 अंक और 50 पीसीटी के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार

ऑस्ट्रेलिया की टीम डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चार मैच खेले हैं और चारों मैचों में उसे जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 48 अंक और 100 पीसीटी के साथ शीर्ष पर मौजूद है। श्रीलंका की टीम 66.67 पीसीटी के साथ तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान 50 पीसीटी के साथ प्वाइंट टेबल में नंबर चार पर है। जबकि भारत इन दो हार के साथ 48.15 पीसीटी के साथ नंबर पांच पर पहुंच चुका है। भारत के लिए अब दोबारा टॉप दो टीम में शामिल होना लगभग असंभव है।