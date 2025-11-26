India’s Handwritten Constitution : एक खास गैस चैंबर में रखा गया है भारत का हाथ से लिखा संविधान , पूरी तरह सुरक्षित

India Constitution Day ,26 November, आज समाज , नई दिल्ली : भारत हर साल 26 नवंबर को अपने संविधान को अपनाने के सम्मान में संविधान दिवस मनाता है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा की लिखी और शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सजाई गई हाथ से लिखी असली किताबें अब संसद के एक नए नाइट्रोजन चैंबर में सुरक्षित रखी गई हैं।

संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसने भारत के एक आज़ाद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदलने की निशानी दी। शुरू में, असली कॉपी को फलालैन के कपड़े में लपेटा जाता था और नेफ़थलीन बॉल्स के साथ रखा जाता था।

संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित

1994 में, भारत ने, अमेरिका के तरीकों को फॉलो करते हुए, संविधान को संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास तौर पर डिज़ाइन किए गए गैस चैंबर में रखने का फैसला किया, जिसे भारत की नेशनल फ़िज़िकल लेबोरेटरी और अमेरिका के गेटी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया था।

गैस चैंबर की खासियत

संविधान काली स्याही से लिखा जाता है, जो समय के साथ ऑक्सिडाइज़ हो जाती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए, चैंबर में लगभग 50 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर नमी बनी रहती है। नाइट्रोजन से भरे, एयरटाइट डिस्प्ले केस में 1 परसेंट से भी कम ऑक्सीजन होती है।

यह मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑक्सीडेशन, धूप, माइक्रोब्स और हवा के प्रदूषण से बचाता है। मॉनिटर एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं, गैस हर साल रिन्यू की जाती है, और चैंबर को हर दो महीने में लगातार CCTV सर्विलांस में इंस्पेक्ट किया जाता है। पेपर सेल्युलोज से बना होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की एक चेन है। हवा के पॉल्यूटेंट और एसिड इन चेन को तोड़ सकते हैं, जिससे पेपर कमजोर हो जाता है।

नाइट्रोजन चैंबर एसिड हाइड्रोलिसिस को रोकता है, जिससे लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। US में गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ने ग्लास डिस्प्ले केस बनाया है, जिसका मूल्यांकन हर साल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। चैंबर में 40-50 परसेंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी रहती है।

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें एक प्रिएंबल, 22 भाग, 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 5 अपेंडिक्स और 106 अमेंडमेंट हैं।

संविधान सभा के हर सदस्य ने दो हाथ से लिखी कॉपियों पर साइन किए: एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इन खूबसूरत मैन्युस्क्रिप्ट्स को बाद में देहरादून में सर्वे ऑफ़ इंडिया ने फोटोलिथोग्राफ किया। शांतिनिकेतन के कलाकारों, जिनमें बेहर राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल थे, ने पन्नों को सजाया, जिससे वे कला के अनोखे नमूने बन गए।

एक चिट्ठी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को एक पवित्र डॉक्यूमेंट बताते हुए कहा, “हमारे संविधान बनाने वालों के देखे हुए सपनों को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब हम इस कर्तव्य की भावना के साथ काम करते हैं, तो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी…” उन्होंने आगे कहा, “संविधान की ताकत ने मुझ जैसे व्यक्ति को, जो एक साधारण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, 24 साल से ज़्यादा समय तक लगातार सरकार के मुखिया के तौर पर सेवा करने लायक बनाया।”

