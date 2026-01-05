India’s Got Talent 11: अमेजिंग अप्सरास ने जीती ट्रॉफी, इतना मिला कैश प्राइज

India’s Got Talent 11 Winner: टेलीविज़न का सबसे पॉपुलर टैलेंट-बेस्ड रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का शानदार सीज़न 11 रविवार, 4 जनवरी, 2026 को ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म हुआ। तीन महीने के शानदार परफॉर्मेंस और कड़ी टक्कर के बाद, आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ और कोलकाता का डांस ग्रुप अमेजिंग अप्सराज़ अल्टीमेट विनर बनकर उभरा।

फिनाले की रात एनर्जी, इमोशन्स और हैरान कर देने वाले एक्ट्स से भरी थी, जिसने इसे शो के इतिहास में सबसे यादगार फिनाले में से एक बना दिया।

अमेजिंग अप्सराज़ ने ट्रॉफी और ₹15 लाख का कैश प्राइज़ जीता

ग्रैंड फिनाले में फाइनलिस्ट्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन अमेजिंग अप्सराज़ ने अपनी शानदार कोरियोग्राफी, एक्सप्रेशन्स और स्टेज प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। डांस ग्रुप ने न सिर्फ़ चमचमाती ट्रॉफी जीती, बल्कि ₹15 लाख का कैश प्राइज़ और कई स्पॉन्सर्ड गिफ़्ट्स भी अपने नाम किए।

उनकी जीत पर जजों और दर्शकों दोनों ने ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया, जो कोलकाता के डांस कम्युनिटी के लिए एक गर्व का पल था।

रनर-अप कौन बना?

दूसरे स्थान पर सिक्किम का टैलेंटेड म्यूज़िक बैंड साउंड ऑफ़ सोल्स रहा। उनके दिल को छू लेने वाले परफॉर्मेंस और अनोखे म्यूज़िकल स्टाइल ने उन्हें पूरे सीज़न में बहुत तारीफ़ दिलाई, जिससे वे इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 के काबिल रनर-अप बने।

इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 के टॉप 7 फाइनलिस्ट

इस सीज़न में सात फाइनलिस्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिन्होंने प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए मुकाबला किया। टॉप 7 फाइनलिस्ट थे:

वी कंपनी

आकाश और अभिषेक

नेपाल टाइगर्स

क्लासिक क्वींस

अमेजिंग अप्सराज़

विक्की कृष्ण

कैलिबॉयज़

फाइनल मुकाबले में मुख्य रूप से क्लासिक क्वींस, अमेजिंग अप्सराज़, विक्की कृष्ण और कैलिबॉयज़ ने हिस्सा लिया, जिन्होंने रोमांचक परफॉर्मेंस दी।

इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 का जजों का पैनल

फिनाले को एक आइकॉनिक पैनल ने जज किया, जिसमें शामिल थे:

नवजोत सिंह सिद्धू

शान

करिश्मा कपूर

मलाइका अरोड़ा

इसी स्टार-स्टडेड जूरी ने अमेजिंग अप्सराज़ को सीज़न 11 का विनर घोषित किया।