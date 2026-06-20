Netflix पर दस्तक देने जा रहा India’s Got Latent 2, समय रैना का बयान हुआ वायरल

India’s Got Latent : सीज़न 2: पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना ने अपने विवादित लेकिन बेहद पॉपुलर शो ‘India’s Got Latent’ के बहुप्रतीक्षित दूसरे सीज़न की आधिकारिक घोषणा कर दी है। नया सीज़न नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर स्ट्रीम होगा, एक ऐसा कदम जिसने पहले ही फैंस के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है।

समय रैना ने बड़ा अपडेट दिया

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नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में समय रैना और बलराज सिंह घई का एक प्रोमोशनल वीडियो जारी किया, जिसमें दोनों ने आने वाले सीज़न के बारे में रोमांचक जानकारी साझा की। बातचीत के दौरान, समय ने पुष्टि की कि ‘India’s Got Latent’ का दूसरा सीज़न नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ प्रीमियर होगा, जिसमें दोनों प्लेटफॉर्म एक ही दिन और एक ही अवधि (रनटाइम) के साथ एपिसोड रिलीज़ करेंगे।

जब बलराज ने मज़ाक में पूछा कि अगर कंटेंट एक जैसा ही रहेगा तो दर्शक नेटफ्लिक्स क्यों चुनेंगे, तो समय ने तुरंत जवाब दिया कि नेटफ्लिक्स बिना विज्ञापन वाला देखने का अनुभव देता है। मज़ाक-मस्ती यहीं नहीं रुकी, क्योंकि एक अन्य प्रतिभागी ने बताया कि नेटफ्लिक्स में कमेंट सेक्शन नहीं है जहां लोग शो की आलोचना कर सकें।

अपने खास मज़ेदार अंदाज़ में जवाब देते हुए समय ने कहा, “आलोचना तो होगी ही – और इस बार, हम खुद ही आलोचना करेंगे क्योंकि हमारा शो कभी भी फिल्टर में विश्वास नहीं करता है।”

वापसी के लिए फैंस उत्साहित

वीडियो के साथ, नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक विशेष घोषणा के साथ फैंस को उत्साहित किया, जिसमें बताया गया कि ‘India’s Got Latent’ आधिकारिक तौर पर स्ट्रीमिंग दिग्गज के कंटेंट लाइनअप में शामिल हो रहा है। प्लेटफॉर्म ने यह भी पुष्टि की कि सीज़न 2 का पहला एपिसोड 20 जून को रिलीज़ किया जाएगा।

इस घोषणा ने सोशल मीडिया पर उत्साह पैदा कर दिया है, और फैंस बेसब्री से यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि नए सीज़न में क्या सरप्राइज़ होंगे।

एक ऐसा शो जिसने देश भर में विवाद खड़ा किया

हालांकि शो के वफादार फैंस हैं, लेकिन इसका पहला सीज़न भारी विवादों से घिरा हुआ था। सबसे बड़ा विरोध तब हुआ जब यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक एपिसोड के दौरान माता-पिता के बारे में टिप्पणी की, जिससे देश भर में व्यापक आक्रोश फैल गया।

इस विवाद के कारण कई शिकायतें हुईं और कानूनी मुश्किलें आईं, जिससे सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी और शो व इसके निर्माताओं की आलोचना हुई। हंगामे के बाद कई एपिसोड हटा दिए गए।

विरोध के बावजूद, ‘India’s Got Latent’ ऑनलाइन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले कॉमेडी शो में से एक बना रहा। अब, नेटफ्लिक्स के सपोर्ट से इसकी वापसी हो रही है, और सबकी नज़रें इसके सीज़न 2 पर टिकी हैं कि क्या यह नई विवादों से बचते हुए अपनी पिछली वायरल सफलता को दोहरा पाएगा।