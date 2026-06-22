India’s Got Latent 2 Controversy: 24 घंटे में ही विवादों में घिरा समय रैना का शो, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास

India’s Got Latent 2 Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का बहुप्रतीक्षित शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 ज़बरदस्त वापसी कर चुका है, लेकिन नया सीज़न पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है। पहले एपिसोड के रिलीज़ होने के एक दिन बाद ही, शो को दर्शकों के एक वर्ग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह एक बेहद संवेदनशील विषय पर किए गए मज़ाक हैं।

सीज़न 2 की शुरुआत सितारों से सजे एपिसोड के साथ

20 जून को रिलीज़ हुए ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 के पहले एपिसोड में बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ आलिया भट्ट और शरवरी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं। दोनों अपनी आने वाली स्पाई-एक्शन थ्रिलर फ़िल्म ‘अल्फा’ के प्रमोशन के लिए शो में आई थीं।

अपने बेबाक कॉमेडी अंदाज़ के लिए मशहूर समय रैना ने आलिया की फ़िल्मों, पब्लिक इमेज और पुराने बयानों पर मज़ाकिया टिप्पणियाँ कीं। आलिया और शरवरी दोनों ने इसे खेल-खेल में लिया और कई मज़ेदार पल बने, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए।

एक मज़ाक से ऑनलाइन नाराज़गी

कई दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद, एपिसोड के एक खास हिस्से ने ऑनलाइन आलोचना को जन्म दिया है। सोशल मीडिया यूज़र्स ने अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से जुड़े विवादित आरोपों का ज़िक्र करने वाले मज़ाक पर आपत्ति जताई है।

उनका तर्क है कि ऐसे विषयों को ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ पेश किया जाना चाहिए। कई दर्शकों ने इस हिस्से के दौरान दर्शकों की हंसी और पैनल की प्रतिक्रियाओं पर असुविधा जताई। उनका कहना है कि गंभीर मुद्दों का इस्तेमाल कॉमेडी के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

दर्शकों ने कॉमेडी की सीमाओं पर सवाल उठाए

इस बहस ने फिर से चर्चा छेड़ दी है कि विवादित या संवेदनशील विषयों पर बात करते समय कॉमेडियन को कहाँ सीमा तय करनी चाहिए। जहाँ कुछ फ़ैन्स ने शो का बचाव करते हुए इसे ‘एजी’ (बेबाक) और ‘बिना माफ़ी मांगे की जाने वाली’ कॉमेडी बताया, वहीं दूसरों का मानना ​​है कि संदर्भ चाहे जो भी हो, कुछ विषयों पर बात नहीं होनी चाहिए। इस आलोचना के कारण ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई है, जिसमें यूज़र्स अभिव्यक्ति की आज़ादी और ज़िम्मेदार हास्य पर अलग-अलग राय रख रहे हैं।

रियलिटी शो से तुलना

विवाद के अलावा, कई दर्शकों ने नए सीज़न की आलोचना भी की है क्योंकि उन्हें यह पहले के मुक़ाबले ज़्यादा बनावटी और कम सहज लगा। कुछ यूज़र्स का दावा है कि पहले सीज़न को लोकप्रिय बनाने वाली कच्ची और अप्रत्याशित ऊर्जा नए एपिसोड में गायब दिख रही है। दर्शकों के एक हिस्से ने तो इस शो की तुलना ‘स्क्रिप्टेड रियलिटी प्रोग्राम’ से करते हुए कहा कि नया फ़ॉर्मेट ओरिजिनल वर्शन के मुकाबले ज़्यादा बनावटी और कम असली लगता है।

इस पॉपुलर शो से जुड़ा एक और विवाद

यह पहली बार नहीं है जब ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) किसी विवाद की वजह से चर्चा में आया हो। इसके पहले सीज़न पर भी काफ़ी बहस और आलोचना हुई थी, जिसके चलते लोगों ने शो की कड़ी आलोचना की और कई एपिसोड्स को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से हटाना पड़ा।

अब, सीज़न 2 के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में ही सुर्खियां बटोरने के साथ, यह शो एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस विवाद का असर शो की लोकप्रियता पर पड़ता है या फिर इससे इसे और ज़्यादा दर्शक मिलते हैं।