Business News : अमेरिकी टैरिफ से बेअसर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हुआ अमेरिकी टैरिफ का सिलसिल अंतिम सप्ताह तक जारी रहा। इस दौरान अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिय। अमेरिका द्वारा इतने उच्च स्तर पर टैरिफ लगाए जाने से भारतीय उद्योग जगत चिंतित है और इससे निकलने के उपाय तलाश रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस सबसे बेखबर लगातार मजबूती की तरफ अग्रसर है। इस बात की गवाही आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ें बयान कर रहे हैं। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पांच सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.038 अरब डॉलर बढ़कर 698.268 अरब डॉलर हो गया।

पिछले सप्ताह इतना इजाफा हुआ था

आरबीआई के आंकड़ों कें अनुसार, पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 3.51 बिलियन डॉलर बढ़कर 694.23 बिलियन डॉलर हो गया था। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 540 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 584.477 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है। आंकड़ों के अनुसार, सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 3.53 अरब डॉलर बढ़कर 90.299 अरब डॉलर हो गया।

सोने और चांदी की कीमते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। सोने की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई। इसके साथ ही 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। यह 700 रुपए की छलांग लगाकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 700 रुपए बढ़कर 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो इसका सर्वकालिक उच्चतम स्तर है।

चांदी ने एक दिन में लगाई चार हजार की छलांग

इस बीच, चांदी में तेजी से उछाल आया और दो दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। चांदी 4,000 रुपये की छलांग लगाकर 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। चालू कैलेंडर वर्ष में पीली धातु की कीमतों में 34,850 रुपये प्रति 10 ग्राम या 44.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 44,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।

