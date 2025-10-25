Business News Hindi : 702.28 अरब डॉलर हुआ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

दूसरे सप्ताह भी बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 700 अरब डॉलर हुआ पार

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की निराशा को पीछे छोड़ते हुए भारत ने व्यापार के लिए विश्व के दूसरे देशों की तरफ रुख कर लिया है। यही कारण है कि टैरिफ का ज्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई नहीं दे रहा और विश्व की अलग-अलग रेटिंग एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार सात प्रतिशत के आसपास बता रही हैं। यही कारण है कि विदेशी निवेशकों का विश्वास दोबारा से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बन रहा है। जिसके चलते लगातार दूसरे सप्ताह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और एक बार फिर से 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है।

इस तरह रहा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.496 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर रह गया। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 2.176 अरब डॉलर बढ़कर 697.784 अरब डॉलर हो गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.692 अरब डॉलर घटकर 570.411 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

स्वर्ण भंडार में भी हुई वृद्धि

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 6.181 अरब डॉलर बढ़कर 108.546 अरब डॉलर हो गया। शीर्ष बैंक ने कहा किस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 38 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.722 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति 30 मिलियन डॉलर घटकर 4.602 अरब डॉलर रह गई।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी

दिवाली के बाद शुक्रवार को जब सरार्फा बाजार में करोबार शुरू हुआ तो सोने-चांदी में बड़ी मुनाफावसूली दिखी। इससे कीमतों बड़ी गिरावट देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली के बाजारों में सोना 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यह कीमत 18 अक्तूबर को बंद हुए भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में करीब 7,000 रुपये सस्ती है। वहीं, चांदी की कीमत भी गिरकर 1,52,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।

पिछले सत्र में चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इस तरह से 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,25,600 रुपए और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सभी करों सहित 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दिवाली के मौके पर चार दिनों तक बंद रहने के बाद जब शुक्रवार को सरार्फा बाजार खुले तो निवेशकों को कीमतों में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली।