Business News Hindi : 5.543 अरब डॉलर बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

पिछले सप्ताह आई थी इसमें कमी, इस बार फिर से बढ़कर 692.576 अरब डॉलर हुआ

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : बदलते वैश्विक परिवेश और अमेरिका के साथ सफल होती दिखाई दे रही व्यापार वार्ता के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 5.543 अरब डॉलर बढ़कर 692.576 अरब डॉलर रह गया।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 2.699 अरब डॉलर घटकर 687.034 अरब डॉलर हो गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 152 मिलियन डॉलर बढ़कर 562.29 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

स्वर्ण भंडार बढ़कर 106.857 अरब डॉलर हो गया

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 5.327 अरब डॉलर बढ़कर 106.857 अरब डॉलर हो गया। शीर्ष बैंक ने कहा किस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 56 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.65 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति 80 लाख डॉलर बढ़कर 4.779 अरब डॉलर रह गई।

पिछले कुछ सप्ताह इस तरह रहा उतार-चढ़ाव

31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.957 अरब डॉलर घटकर 564.591 अरब डॉलर रह गईं। डॉलर के आधार पर मापी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।

सोने के भंडार के मूल्य में भी आई कमी

आरबीआई के अनुसार सप्ताह के दौरान सोने के भंडार का मूल्य 3.81 अरब डॉलर घटकर 101.726 अरब डॉलर रह गया। शीर्ष बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 18.644 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए। आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति 164 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 4.772 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 700 अरब डालर पार हुआ था

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.496 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर रह गया। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 2.176 अरब डॉलर बढ़कर 697.784 अरब डॉलर हो गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.692 अरब डॉलर घटकर 570.411 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

