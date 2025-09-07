अमेरिका टैरिफ के प्रभाव को नकारते हुए यह मौजूदा समय में 694.23 अरब डॉलर पहुंचा

India Foreign Exchange Reserves (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा लागू किए गए टैरिफ के प्रभाव को नकारते हुए भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों की बात करें तो 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान यह अपने पिछले स्तर से 3.41 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डालर पहुंच गया।

ज्ञात रहे कि इससे पिछले पिछले सप्ताह में कुल भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रह गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.686 अरब डॉलर बढ़कर 583.937 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

जीएसटी दरों में बदलाव का सोने-चांदी पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

बता दें कि सोना और चांदी पर लगने वाला जीएसटी अब भी तीन प्रतिशत पर बरकरार है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के नए दो स्लैब ढांचे का असर इन कीमती धातुओं पर नहीं पड़ेगा। इन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिन पर पहले से ही तीन प्रतिशत की विशेष दर लागू है। हालांकि रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद का कहना है कि जीएसटी सुधारों से हीरा एवं आभूषण क्षेत्र को काफी राहत मिली है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ट आॅथराइजेशन स्कीम (डीआईएएस) के तहत 25 सेंट तक के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के आयात को आईजीएसटी से छूट देने के फैसला किया है।

इस पर पहले 18 प्रतिशत आईजीएसटी लागू था। इस कदम से कार्यशील पूंजी का दबाव कम होगा और छोटे हीरा प्रसंस्करण में लगे निमार्ताओं और निर्यातकों को मदद मिलेगी। इसके अलावा, ज्वेलरी बक्सों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए लागत कम हो जाएगी। वहीं पैकेजिंग और उपहार देना उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो जाएगा। इससे व्यवसाय और खरीदार दोनों को लाभ होगा।

