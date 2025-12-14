Business News Hindi : देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा

आरबीआई के आकड़ों से स्पष्ट हुई स्थिति, 1.033 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : शेयर मार्केट में जारी उथल पुथल के बीच राहत भरी बात यह रही की बीते सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। आरबीआई द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ो की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.033 अरब डॉलर बढ़कर 687.26 अरब डॉलर रह गया।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 151 मिलियन डॉलर घटकर 556.88 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

देश का स्वर्ण भंडार भी बढ़ा

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.188 अरब डॉलर बढ़कर 106.984 अरब डॉलर हो गया। शीर्ष बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 93 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.721 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति 97 लाख डॉलर घटकर 4.675 अरब डॉलर रह गई।

पिछले सप्ताह इस तरह रही थी स्थिति

आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो 28 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.88 अरब डॉलर की गिरावट आई है और अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर रह गया है। 21 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई थी और यह 4.4 अरब डॉलर घटकर 688 अरब डॉलर रह गया था। अब लगातार दूसरे सप्ताह भी इसमें कमी दर्ज की गई है।

पिछले सप्ताह एफसीए में गिरावट दर्ज की गई

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए) का है, जो 557 अरब डॉलर है। इसमें 3.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है। हालांकि सोने के भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें 1.6 अरब डॉलर की तेजी आई है और यह 105 अरब डॉलर पहुंच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर था।