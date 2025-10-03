Business News Update : लगातार दूसरे सप्ताह गिरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

आरबीआई ने किया खुलासा, 2.334 अरब डॉलर की आई कमी

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह काफी ज्यादा नकारात्मक रहा और शेयर बाजार लगातार गिरता रहा। वहीं आरबीआई के आंकड़ों ेके अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार दूसरे सप्ताह कमी दर्ज की गई है। इस कमी के पीछे विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकालना रहा है।

यही कारण है कि 26 सिंतबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.334 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर रह गया। ज्ञात रहे कि इससे पिछले सप्ताह यानि 19 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रह गया था।

विदेशी मुद्रा आस्तियों में भी आई गिरावट

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.393 अरब डॉलर घटकर 581.757 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

पहले लगातार तीन सप्ताह दर्ज हुई थी वृद्धि

पिछले दो सप्ताह को यदि छोड़ दिया जाए तो उससे पहले लगातार तीन सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी। इस दौरान अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बावजूद इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद अब लगातार दो सप्ताह से यह कम होता जा रहा है।

सितंबर 2024 में इसने छुआ था उच्चतम स्तर

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.698 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 4.038 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना भंडार बढ़ कर 702.966 अरब डॉलर का हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर था।