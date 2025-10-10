Business News Hindi : 700 अरब डॉलर से नीचे आया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

आरबीआई द्वारा जारी आकड़ों से हुआ खुलासा, 27.6 करोड़ डॉलर कम हुआ विदेशी मुद्रा भंडार

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : टैरिफ के दबाव व डॉलर के मुकाबले रुपए में जारी गिरावट के चलते विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पूंजी निर्वाह लगातार जारी है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 27.6 करोड़ डॉलर घटकर 699.96 अरब डॉलर रह गया।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 2.3 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर हो गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.049 अरब डॉलर घटकर 577.708 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

स्वर्ण भंडार बढ़कर 98.77 अरब डॉलर हो गया

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 3.753 अरब डॉलर बढ़कर 98.77 अरब डॉलर हो गया। शीर्ष बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 25 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.814 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति भी 40 लाख डॉलर घटकर 4.6669 अरब डॉलर हो गई।

26 सितंबर को इतना कम हुआ था विदेशी मुद्रा भंडार

26 सिंतबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.334 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर रह गया। ज्ञात रहे कि इससे पिछले सप्ताह यानि 19 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रह गया था।

पहले लगातार तीन सप्ताह दर्ज हुई थी वृद्धि

पिछले दो सप्ताह को यदि छोड़ दिया जाए तो उससे पहले लगातार तीन सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी। इस दौरान अमेरिकी टैरिफ की धमकी के बावजूद इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद अब लगातार दो सप्ताह से यह कम होता जा रहा है।

सितंबर 2024 में इसने छुआ था उच्चतम स्तर

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.698 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 4.038 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। भंडार बढ़ कर 702.966 अरब डॉलर का हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर था।