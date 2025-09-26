Business News Hindi : भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में आई गिरावट

तीन सप्ताह की तेजी के बाद बीते सप्ताह 39.6 करोड़ डॉलर कम हुआ

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले एक सप्ताह से भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली दर्ज की जा रही है। इस बिकवाली और गिरावट के पीछे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जा रहे प्रतिबंध मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट का असर भारत के विदेश मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। यह पिछले तीन सप्ताह लगातार बढ़ने के बाद 19 सिंतबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रह गया।

इसके साथ ही नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 86.4 करोड़ डॉलर घटकर 586.15 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है। दूसरी तरफ भारत का स्वर्ण भंडार 36 करोड़ डॉलर बढ़कर 92.779 अरब डॉलर हो गया।

पिछले सप्ताह इतना ऊपर गया था

आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो बीते सप्ताह इसमें 4.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। यह लगातार तीसरा सप्ताह रहा जबकि अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ ही रहा है। इससे एक सप्ताह पहले यानी 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 4.03 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी।

सितंबर 2024 में इसने छुआ था उच्चतम स्तर

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.698 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 4.038 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना भंडार बढ़ कर 702.966 अरब डॉलर का हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर था।

पिछले दो सप्ताह के दौरान इस तरह हुई वृद्धि

पिछले सप्ताह आरबीआई द्वारा जारी किए गए आकड़ों के अनुसार भी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई थी। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पांच सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.038 अरब डॉलर बढ़कर 698.268 अरब डॉलर हो गया था। जबकि उससे पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 3.51 बिलियन डॉलर बढ़कर 694.23 बिलियन डॉलर हो गया था।

5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 540 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 584.477 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है। आंकड़ों के अनुसार, सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 3.53 अरब डॉलर बढ़कर 90.299 अरब डॉलर हो गया।

