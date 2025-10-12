India’s first traffic challan payment kiosk : गुरुग्राम में लगी देश की पहली यातायात चालान भुगतान की कियोस्क मशीन

पुलिस उपायुक्त यातायात ने किया इस कियोस्क मशीन का उद्घाटन

जरूरत के अनुसार शहर में अन्य स्थानों पर भी लगाई जाएंगी ऐसी मशीनें

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। यातायात नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस द्वारा काटे जाने वाले चालान के भुगतान को आसान बनाते हुए गुरुग्राम यातायात पुलिस ने यहां एंबियंस मॉल में देश की पहली यातायात चालान भरने की मशीन स्थापित की है। इस कियोस्क मशीन का पुलिस उपायुक्त यातायात डा. राजेश मोहन ने उद्घाटन किया।इस कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा ट्रैफिक हीरो के रूप में चयनित किए गए आठ ट्रैफिक हीरो को पुलिस उपायुक्त यातायात ने प्रशंसा-पत्र देकर तथा नारायण अस्पताल की ओर से गिफ्ट हैंपर देकर सम्मानित किया गया। पुलिस उपायुक्त डा.राजेश मोहन ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के बारे में जागरुक गया।उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत यातायात पुलिस गुरुग्राम पुलिस द्वारा चालान भुगतान को आसान बनाने के लिए एंबियंस मॉल में यह कियोस्क मशीन लगाई गई है।

यह देश का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क है, जिससे वाहन चालक किसी भी समय आसानी से अपने बकाया चालानों की इसके द्वारा जानकारी ले सकते हैं। उन लंबित चालानों का भुगतान भी कर सकते हैं। इसमें वाहन का नंबर डालकर क्यूआर कोड स्कैन करके चालान का भुगतान किया जा सकता है। 90 दिनों से अधिक समयअवधि या न्यायालय में भेजे चालानों का भुगतान इसके द्वारा नहीं होगा। जरूरत के अनुसार भविष्य मेें सीएसआर के तहत और कियोस्क मशीनों को अन्य स्थानों पर भी लगाया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त डा. राजेश मोहन ने कहा कि चालान भुगतान की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस की ओर से इस कियोस्क को लगाकर एक अनोखी पहल की गई है। यह सुविधा वाहन चालकों को समय और खर्च बचाने में मदद करेगी। इससे चालान भुगतान की प्रक्रिया सरल और त्वरित हो जाएगी। यह प्रणाली एटीएम मशीनों की तरह यूजर फ्रेंडली होगी। एंबियंस माल जैसे व्यस्त स्थान पर यह सुविधा शापिंग के लिए आने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। यह पहल न केवल ट्रैफिक पुलिस के कार्यभार को कम करेगी, बल्कि नागरिकों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करेगी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में सडक़ मार्गों पर हादसों के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक जीवन बहुमूल्य है। हम सबको यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए।

