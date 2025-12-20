Nature Themed Airport Terminal: गुवाहाटी में बना भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल, जानें क्या है खासियत?

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन
Nature Themed Airport Terminal, (आज समाज), गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने असम में करीब 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नए नेचर-थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल की एक झलक शेयर की थी और कहा था कि यह टर्मिनल असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बढ़ी हुई क्षमता का मतलब है बेहतर ईज आॅफ लिविंग और साथ ही कॉमर्स और टूरिज्म को भी बढ़ावा।
जानें क्या है खासियत?
- गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बैम्बू आॅर्किड्स टर्मिनल 2 को कोपौ फूल (फॉक्सटेल आॅर्किड) और लोकल बांस से प्रेरणा लेकर बनाया गया है।
- इस अनोखे टर्मिनल का डिजाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमंत बिस्वा सरमा ने एडवांटेज असम 2.0 के दौरान पेश किया था।
- गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल को सालाना 13.1 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए बनाया गया है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में आर्थिक एकीकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।
- एयरपोर्ट टर्मिनल को 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
- यह टर्मिनल लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है और इसे हर साल 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सीवे में बड़े अपग्रेड किए गए हैं।
- भारत का पहला नेचर-थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल का डिजाइन बैम्बू आॅर्किड्स थीम के तहत असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है।
- इस टर्मिनल में स्थानीय रूप से मिलने वाले लगभग 140 मीट्रिक टन नॉर्थईस्ट बांस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ काजीरंगा से प्रेरित हरे-भरे लैंडस्केप, जापी मोटिफ, प्रतिष्ठित गैंडे का प्रतीक और कोपौ फूल को दर्शाने वाले 57 आॅर्किड से प्रेरित खंभे भी हैं।