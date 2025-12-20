Nature Themed Airport Terminal: गुवाहाटी में बना भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल, जानें क्या है खासियत?

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन

Nature Themed Airport Terminal, (आज समाज), गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने असम में करीब 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नए नेचर-थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल की एक झलक शेयर की थी और कहा था कि यह टर्मिनल असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बढ़ी हुई क्षमता का मतलब है बेहतर ईज आॅफ लिविंग और साथ ही कॉमर्स और टूरिज्म को भी बढ़ावा।

जानें क्या है खासियत?