India-US Trade Deal : व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका को भारत की दो टूक

Harpreet Singh
अब अमेरिका से व्यापार समझौता तभी होगा जब वह हमारी रेड लाइन का सम्मान करेगा : विदेश मंत्री

India-US Trade Deal  (आज समाज), नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच हाने वाला व्यापार समझौता खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच इसे लेकर छह दौर की वार्ता हो चुकी है। वहीं अभी भी दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले जहां अमेरिकी राष्टÑपति ने समझौते को लेकर साफ कहा था कि भारत को इस समझौते से पहले रूस से तेल खरीद पूरी तरह से बंद करनी होगी वहीं अब भारत ने भी अमेरिका को सख्त लहजे में यह चेता दिया है कि वह भी इस बारे में किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है।

व्यापार समझौते को लेकर यह बोले विदेश मंत्री

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी व्यापार समझौता तभी संभव है जब वह भारत की ‘रेड लाइन’ का सम्मान करे। जयशंकर ने माना कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों में से कई प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक समझ बननी जरूरी है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि भारत की रेड लाइन का सम्मान किया जाए।

अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50 प्रतिशत टैरिफ

नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में तबसे भारी तनाव है, जबसे ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना कर 50 फीसदी कर दिया, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। जयशंकर ने कहा, आज एक ही समय में कई घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक साथ असर डाल रही हैं। इससे एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है।

एक तरफ तो ये परिस्थितियां लोगों को अधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ, चाहे वह राजनीति हो या अर्थव्यवस्था इन्हीं जोखिमों के चलते हर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की गंभीर कोशिश भी चल रही है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे हर गुजरते दिन के साथ आप ट्रेपेज की ऊंचाई बढ़ा रहे हो और सुरक्षा जाल हटा रहे हो। यही आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्थिति है।

इसी महीने मिल सकते हैं पीएम मोदी और ट्रंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया के दौरे पर जाने वाले है। जहां वो मलयेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऐसे में इस बात की संभावना तेज है कि मलेशिया में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी दोनों देशों के बीच जारी टैरिफ विवाद के बाद पहली बार मिल सकते हैं।

