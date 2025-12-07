3rd ODI Ind vs SA : भारत की अफ्रीका पर बड़ी जीत, सीरीज 2-1 से जीती

यशस्वी जायसवाल ने लगाया शतक, कोहली, रोहित के अर्द्धशतक

3rd ODI Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज 2-1 से जीत ली है। गत रात्रि तीसरे एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को आसानी से 9 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। भारत ने तीसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय कप्तान के निर्णय को सही साबित करते हुए गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 270 रन पर आॅलआउट कर दिया।

हालांकि मेहमान टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज डिकॉक ने शानदार शतक लगाया लेकिन अन्य बल्लेबाज अच्छा खेल नहीं दिखा पाए। इसके बाद 271 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और मैदान के चारों तरफ रन बटोरे। जिसके चलते टीम ने 39.5 ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत को मिली शानदार शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी और रोहित ने भारत को मजबूत शुरूआत दिलाई और दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की। रोहित ने इस दौरान अपने वनडे करियर का 61वां अर्धशतक लगाया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20000 रन भी पूरे किए। रोहित 75 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली उतरे, जिनका बल्ला इस सीरीज में जमकर चला। कोहली और यशस्वी ने गियर बदलते हुए आक्रमक अंदाज में बल्लेबाजी की। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

कोहली का लगातार चौथा 50 प्लस स्कोर

कोहली ने लगातार चौथे मैच में 50+ स्कोर बनाया। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच से पहले आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी। यशस्वी ने 121 गेंदों पर 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 116 रन और कोहली ने 45 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एकमात्र सफलता केशव महाराज को मिली।