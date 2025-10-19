India Tour of Australia : सीरीज में वापसी करेगी भारतीय टीम : शुभमन गिल

कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली के टीम में होने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है

India Tour of Australia (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज को दो टेस्ट मैच की सीरीज में आसानी से हराने के बाद भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वर्षा बाधित पहले ही एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हरा दिया। इसके साथ ही शुभमन गिल की एकदिवसीय मैचों में कप्तानी की शुरुआत भी हार के साथ हुई। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने इस हार के बाद यह उम्मीद जताई है कि टीम सीरीज में वापसी करेगी। वहीं उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की बहुत सीनियर खिलाड़ी है और जब वे टीम में होते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

दोनों दिग्गज खिलाड़ियों से सलाह लूंगा

भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से उनके रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं। मैच के दौरान परेशानी में होने पर वे इन दोनों दिग्गजों से सलाह लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। गिल ने कहा कि बाहर भले ही कुछ भी बातें चल रही हो, लेकिन रोहित से मेरे रिश्ते नहीं बदले हैं। जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है, वह हमेशा उपलब्ध होते हैं। चाहे वे पिच के बारे में पता करना हो या कुछ भी।’ पिछले महीने 19 सितंबर को रोहित की जगह गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया था। उसके बाद से रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी।

फ्लॉप हुए रोहित, विराट, गिल और अय्यर

ज्ञात रहे कि पहले वनडे मैच में टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से असफल रहा और भारत के टॉप आॅर्डर के 4 बैटर इस मैच में खास प्रदर्शन नहीं कर सके। रोहित शर्मा 10, विराट कोहली शून्य और कप्तान शुभमन गिल 10 रन बनाकर पावरप्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए। नंबर-4 पर उतरे श्रेयस अय्यर भी 11 रन ही बना सके। टॉप आॅर्डर के इस तरह असफल होने के बाद टीम कभी भी दबाव से उभर नहीं पाई और 26 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 139 रन ही बना पाई जिसे मेजबान टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करते हुए तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।