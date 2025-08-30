Asia Cup Hockey 2025 : एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत

पहले ही मैच में कप्तान हरमनप्रीत की हैट्रिक, चीन को 4-3 से हराया

Asia Cup Hockey 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : बिहार के राजगीर में शुरू हुए एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही मैच में चीन को 4-3 से हराते हुए जीत दर्ज की और विजयी शुरुआत की। इतना ही नहीं पहला मैच भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नाम रहा। कप्तान ने अपनी टीम की अगुवाई करते हुए विजयी प्रदर्शन किया और चार में से तीन गोल टीम के लिए दागे।

चीन के खिलाड़ियों ने दी खूब टक्कर

इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और दूसरे फॉरवर्ड खिलाड़ी जुगराज सिंह ने हॉकी स्टिक से अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी चीन के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी। इस मैच में भारतीय टीम को जीत उसके जबरदस्त डिफेंस के बूते मिली। यह 19वां मौका है जब भारतीय टीम ने चीन को हराया है। इससे पहले 24 मैचों में उसके नाम 18 जीत थी, जबकि 3 बार चीन ने बाजी मारी थी।

मैच का पहला गोल चीन ने किया

अपने घरेलु मैदान पर अपने दर्शकों के सामने खेल रही भारतीय टीम के लिए हालांकि इस मैच की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जितना सोचा जा रहा था। मैच के 12वें मिनट में चीन ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर बढ़त बना ली। ड्यू शिहाओ ने यह गोल करके चीन को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि, भारत ने जल्द ही वापसी की। 18वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

इसके दो ही मिनट बाद 20वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपना पहला गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई। 25वें मिनट में भारत को एक झटका लगा जब टीम के मुख्य खिलाड़ी हार्दिक सिंह को दो मिनट के लिए ग्रीन कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया गया। हालांकि, मैच के हाफ टाइम तक भारत 2-1 से आगे रहा।

दूसरे हाफ में बनाया भारतीय टीम ने दबदबा

दूसरे हाफ की शुरुआत में भी भारत का दबदबा जारी रहा। 33वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपनी टीम की बढ़त 3-1 कर दी। यह मैच में उनका दूसरा गोल था। लेकिन, चीन ने भी हार नहीं मानी। 35वें मिनट में चेन बेनहाई ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर भारत की बढ़त को फिर से एक गोल के अंतर पर ला दिया और स्कोर 3-2 हो गया। मैच के 47वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने एक और शानदार पेनल्टी कॉर्नर गोल किया। इस गोल के साथ उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत की जीत सुनिश्चित की। हरमनप्रीत के सभी तीन गोल पेनल्टी कॉर्नर से ही आए, जो इस मैच की एक खास बात रही।

