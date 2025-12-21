Russia Scholarships Offers: रूस में अब भारतीय छात्रों को बिना एंट्रेंस एग्जाम के मिलेगी स्कॉलरशिप

स्नातक से लेकर उच्चतर प्रशिक्षण तक के पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है स्कॉलरशिप, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Russia Scholarships Offers, (आज समाज), नई दिल्ली: रूस ने अब भारतीय छात्रों को बिना एंट्रेंस एग्जाम के स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति स्नातक से लेकर उच्चतर प्रशिक्षण तक के पाठ्यक्रमों को के लिए दी जाती हैं। इसका चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाता है। रूस सरकार के फैसले से भारतीय छात्रों में खुशी का माहौल है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और छात्रों को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, व्लादिवोस्तोक, कैलिनिनग्राद और अन्य क्षेत्रों सहित कई रूसी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है।

भारतीय छात्रों को आमंत्रित कर रहा रूसी संघ

रूसी संघ 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में भारतीय छात्रों को आमंत्रित कर रहा है। रूसी प्रशासन के अनुसार, छात्रवृत्ति स्नातक से लेकर पीएचडी और उन्नत प्रशिक्षण तक के कोर्स कवर करती है, जिसमें मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फामेर्सी, स्पेस स्टडीज जैसे विषय शामिल हैं।

कई कोर्स अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। वहीं रूसी भाषा नहीं जानने वालों के लिए एक साल का प्रीपरेटरी भाषा कोर्स का विकल्प है। जो छात्र रूसी सीखना चाहते हैं, वे अपनी मुख्य पढ़ाई शुरू करने से पहले एक वर्षीय प्रारंभिक भाषा पाठ्यक्रम ले सकते हैं।

पिछली शैक्षणिक उपलब्धियों और पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा चयन

सबसे खास बात यह है कि इस छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया में कोई प्रवेश परीक्षा शामिल नहीं है। उम्मीदवारों का चयन उनकी पिछली शैक्षणिक उपलब्धियों और पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाता है। पोर्टफोलियो में शोध पत्र, अनुशंसा पत्र, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपियाड के प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

पहला चरण 15 जनवरी से

पहला चरण 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन और प्रारंभिक चयन प्रक्रिया शामिल है। वहीं, दूसरे चरण में रूसी विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय, भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के सहयोग से, छात्रों को संस्थानों में आवंटित करता है और वीजा संबंधी आवश्यक दस्तावेज जारी करता है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट (education-in-russia.com) पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

